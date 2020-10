Royals: Sorge um Prinz Daniel – dann spricht Victoria von Schweden Klartext

Sorge in Schweden um Prinz Daniel!

Prinz Daniel und Victoria planten zuletzt eine Reise durchs Land, um zu sehen, wie verschiedene Regionen Schwedens mit der anhaltenden Corona-Pandemie umgehen. Die Royals hielten laut Krone alle Besuche unter Berücksichtigung des Infektionsrisikos ab. Demnach achtete Victoria auf Abstand, verzichtete auf Händeschütteln.

Royals: Plötzlich fehlte Prinz Daniel

Doch vor dem Besuch des Kreises Västmanland machte plötzlich eine besorgniserregende Nachricht rund um die Royals die Runde. Prinz Daniel war auf einmal nicht an der Seite seiner Frau.

Der Prinz hat eine leichte Erkältung, hieß es. Deshalb verzichtete er auf einen Besuch, berichtet die schwedische Zeitung „Svensk Damtidning“. Aufgrund seiner Erkältungssymptome sei der Prinz auch auf Covid-19 getestet worden. Das Ergebnis fiel zum Glück negativ aus, erklärte ein Sprecher der Royals.

Als Victoria in Västmanland die Presse traf, betonte sie auch, dass bei Daniel keine große Gefahr bestehe. „Es ist eine Herbsterkältung, die er hat. So wird es im Herbst einfach sein, wenn sie Kinder in der Vorschule haben“, sagte Victoria.

Victoria von Schweden und Prinz Daniel sind seit über zehn Jahren verheiratet. (Archivfoto) Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Sie und Daniel wollen alle Regionen Schwedens bereisen, um mit Menschen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu sprechen und besser zu verstehen, wie sich die Pandemie auf das Land auswirke.

„Das sind sehr starke Geschichten“, die sie und ihr Mann zu hören bekämen, berichtete Victoria. Sie lobte den pragmatischen und flexiblen Umgang der Menschen mit der Krise. (ms)