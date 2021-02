Royals: Prinz Charles mit eindringlichen Worten – „Ihr werdet es nicht glauben“

Kaum ein Mitglied der britischen Royals beschäftigt sich so sehr mit der Natur wie Prinz Charles. Der direkte Thronfolger von Queen Elizabeth II. versucht immer wieder, seine Untertanen für die Belange der Umwelt und der Natur zu sensibilisieren. So auch in seiner neuesten Kampagne.

„#PoWNatureChallenge“ heißt das neueste Projekt von Prinz Charles, in der die Nummer 2 der britischen Royals seine Mitmenschen dazu auffordert, sich mehr und vorallem intensiver mit der Natur zu beschäftigen.

Royals: Prinz Charles macht sich um die Umwelt verdient

„Ich weiß, es war ein hartes Jahr für uns alle“, beginnt Prinz Charles ein etwas mehr als vier Minuten langes Instagram-Video. Ein jeder habe sich sehr damit beschäftigen müssen, wie er sich selbst, aber auch seine Familie gesund halten könne, so der Prinz weiter. Ein Fakt, der beinhalte, dass man möglichst viel Zeit Zuhause hat verbringen müsse.

„Ich bin mir sicher, dass ihr genauso frustriert seid wie ich, nicht so viel Zeit draußen verbringen zu dürfen, wie man will“, so Charles. Vor allem, da nun die Zeit beginnt, in der man liebsten immer draußen wäre.

So sei nun die Zeit, in der die Blumen wieder sprießen, Vögel wieder ihre Lieder singen und Bäume ihre Blätter zurückbekommen.

Royals: Prinz Charles – „Ihr werdet es nicht glauben“

„Aber ihr werdet es nicht glauben, die Art, wie alles zusammen arbeitet, ist noch komplexer“, so Prinz Charles mit eindringlichen Worten. Und genau da soll seine neue Kampagne ansetzen. Er fordert seine Untertanen auf, natürlich mit Blick auf die Schutzmaßnahmen, nach draußen zu gehen, und einen Blick auf die Wunder der Natur zu erhaschen.

-----------------------------

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II. und steht in der Thronfolge direkt hinter ihr

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

Er ist mit Camilla Parker-Bowles verheiratet

In der Netflix-Serie „The Crown“ nimmt er einen wichtigen Part ein

-----------------------------

„Schaut, wieviele Vögel ihr entdecken könnt, pflanzt die Samen von Obst und Gemüse, das beim Kochen übrig blieb, dekoriert Kieselsteine, Muscheln oder Steine. Aber was auch immer tut, schaut genau hin“, so der Prinz.

-----------------------------

Die Erkenntnisse und Bilder sollen seine Anhänger bei Instagram hochladen. Eine schöne und vorallem wichtige Idee.

Nicht so schön war diese Erfahrung für Prinz Charles. Was war passiert?