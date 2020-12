Royals: Prinz Charles redet Klartext – „Sie dachten, ich sei völlig verrückt“

Thronfolger Prinz Charles heiratete am 29. Juli 1981 seine erste Frau Prinzessin Diana. Die Prinzessin von Wales starb jedoch am 31. August 1997 in Paris nach einem tragischen Autounfall. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden aber bereits geschieden. Auslöser war die Enthüllung von Charles Beziehung mit seiner langjährigen Geliebten Camilla Parker Bowles.

Prinz Charles ist ein Royal mit Meinung. Einer, der sich gegen Missstände einsetzt, und versucht, sie zu lösen. So engagiert sich sich die Nummer 2 der britischen Royals immer wieder für den Umweltschutz und versucht, mit verschiedensten Projekten, diesen voranzutreiben.

Ein Engagement, das von der Öffentlichkeit und den Medien seit geraumer Zeit honoriert wird. Doch das war nicht immer so. So wurde Prinz Charles in der Vergangenheit häufig für sein Engagement belächelt, wie der Royal nun in einem Gespräch mit „BBC Radio“ berichtet.

Royals: Prinz Charles spricht Klartext – „Sie dachten, ich sei völlig verrückt“

Die „Daily Mail“ zitiert Prinz Charles aus dem Interview. Und die Aussagen des Sohnes von Queen Elizabeth II. zeigen, wie sehr ihn die Attacken verletzt haben müssen.

-----------------------------

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II.

Er steht an erster Stelle der britischen Thronfolge und könnte somit König werden

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

-----------------------------

„Sie dachten, ich sei völlig verrückt“, erzählt Prinz Charles. So habe sich in den 70er-Jahren niemand für den Umweltschutz engagiert. „Davon wollte keiner etwas wissen“, so Charles mit Magaret Atwood.

Prinz Charles: Die Welt ist aufgewacht

Prinz Charles setzte sich schon immer für die Umwelt ein. Foto: imago images / PA Images

Zum Glück sei die Welt jedoch aufgewacht, so der Prinz von Wales weiter. Jedoch mit Einschränkungen. „Das große Problem ist, dass wir als Menschen dazu neigen, uns von den Bequemlichkeiten der neuen Technologien leiten lassen und nicht über die Folgen nachdenken.“

-----------------

-----------------------------

Zuletzt ließ Prinz Charles eine junge Frau links liegen. Das ist überraschend, schließlich verbindet die beiden eine bewegte Vergangenheit. Um wen es sich handelt, liest du hier.