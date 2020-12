Royals: Ausgerechnet SIE lässt Prinz Charles links liegen – trotz rührender Vergangenheit

Thronfolger Prinz Charles heiratete am 29. Juli 1981 seine erste Frau Prinzessin Diana. Die Prinzessin von Wales starb jedoch am 31. August 1997 in Paris nach einem tragischen Autounfall. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden aber bereits geschieden. Auslöser war die Enthüllung von Charles Beziehung mit seiner langjährigen Geliebten Camilla Parker Bowles.

Diese Nachricht sollte Prinz Charles eigentlich erfreuen: Seine Patentochter heiratet – und das nach 25 Jahren Beziehung.

Doch India Hicks will ihren Patenonkel Prinz Charles an ihrem schönsten Tag im Leben offenbar nicht dabei haben. Obwohl die Zwei eine rührende Vergangenheit verbindet.

Prinz Charles: Patentochter will ihn nicht als Hochzeitsgast

Denn India war eine der Brautjungfern, die Prinzessin Diana im Juli 1981 an den Altar zu Prinz Charles begleitet hatte. Die Londonerin war somit Teil von einem der wichtigsten Events in der Royals-Geschichte.

Nun soll India Hicks selbst zur Braut werden und im nächsten Jahr ihren Verlobten David Flint Wood heiraten. Die Trauung war bereits für Dezember 2020 geplant, doch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie musste die Hochzeit verschoben werden, wie „Daily Mail“ berichtet.

India Hicks war eine von Prinzessin Dianas Brautjungfern, als sie 1981 Prinz Charles das Ja-Wort gab. Foto: imago images

-----------------------------

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II.

Er steht an erster Stelle der britischen Thronfolge und könnte somit König werden

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

-----------------------------

Prinz Charles' Patentochter India Hicks überrascht alle

India Hicks wollte eigentlich nie heiraten. Umso überraschter waren die Briten, als die 53-Jährige vor wenigen Tagen zugab: „Ich habe einige recht schwierige Jahre hinter mir. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche ... Beständigkeit.“

Geheiratet werden soll unbedingt in Oxfordshire, denn dort ist India aufgewachsen. In der Kirche dort sei sie getauft und ihr Vater, der Earl Mountbatten of Burma, beerdigt worden. „Ich möchte, dass meine Mutter dort ist. Ich will, dass sie einen Hut trägt“, so India Hicks im Interview.

India Hicks ist in England als Schriftstellerin, Innenarchitektin, Fernsehmoderatorin und Model bekannt. Foto: imago images

Ihre Mutter Lady Pamela Hicks ist jahrelang als persönliche Assistentin von Queen Elizabeth II. tätig gewesen. Im November 1947 durfte sie die Queen als Brautjungfer zum Altar begleiten. Die Familie der Hicks hat also eine enge Verbindung zu den Royals.

-----------------------------

Mehr zu Prinz Charles:

Royals: Ex-Butler packt aus – aus diesem Grund sollte Prinz Charles besser nicht König werden

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Royals: Prinz Charles erregt Aufsehen – mit DIESER Auszeichnung hat er nicht gerechnet

Royals: Prinz Charles und Camilla zeigen sich in der Öffentlichkeit – dann bricht ein Sturm über sie herein

-----------------------------

Prinz Charles: Deshalb ist er nicht eingeladen

Warum darf Prinz Charles dann also nicht zu Indias Hochzeit kommen? Eine offizielle Begründung gab die Fünffach-Mama nicht. Sie erklärte lediglich, dass sie ausschließlich die Pateneltern ihrer eigenen Kinder einladen werde. Bitter.

Vor Kurzem musste Prinz Charles einen weiteren Rückschlag erleiden. Was dieser mit seiner Ex-Frau Prinzessin Diana zu tun hat, liest du hier.