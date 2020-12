Royals treten neben James Bond auf – Prinz Charles und Camilla beweisen Schauspieltalent

Thronfolger Prinz Charles heiratete am 29. Juli 1981 seine erste Frau Prinzessin Diana. Die Prinzessin von Wales starb jedoch am 31. August 1997 in Paris nach einem tragischen Autounfall. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden aber bereits geschieden. Auslöser war die Enthüllung von Charles Beziehung mit seiner langjährigen Geliebten Camilla Parker Bowles.

Spielen Prinz Charles und Herzogin Camilla etwa im neuen Film von James Bond mit? Nicht ganz. Dennoch machen Schauspielstar Daniel Craig und die Royals gemeinsame Sache.

Um genau zu sein, bekommt der „James Bond“-Darsteller einen Platz in Prinz Charles' Kurzfilm. Der 72-Jährige hat eine kleine Weihnachtsüberraschung für die Royals-Fans geplant.

Royals spielen Theater zu Weihnachten

Pünktlich zu den Feiertagen veröffentlichen die Royals am 24. Dezember ein neues Video von sich. Um das britische Volk etwas aufzumuntern, tragen Prinz Charles und Herzogin Camilla die berühmte Weihnachtsgeschichte „‘Twas the Night Before Christmas“ (dt.: „Als der Nikolaus kam“) vor.

Prinz Charles, Herzogin Camilla und James-Bond-Star Daniel Craig machen gemeinsame Sache. Foto: imago images, picture alliance/dpa

Doch das Ehepaar ist nicht allein. Gemeinsam mit britischen Hollywoodstars wie Maggie Smith, Tom Hardy oder Judi Dench performen sie das Gedicht von Clement Clarke Moore.

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II.

Er steht an erster Stelle der britischen Thronfolge und könnte somit König werden

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

Royals arbeiten mit Hollywoodstars zusammen

Ebenfalls im Video zu sehen ist Filmstar Daniel Craig, den die meisten Menschen wohl in seiner Rolle als Geheimagent 007 alias James Bond kennen. Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Daniel Craig auf die Royals trifft. Schon im Juni 2019 besuchte Prinz Charles den Schauspieler am Set der James-Bond-Produktion.

Prinz Charles und Schauspieler Daniel Craig bei einem Besuch des Sets des 25. James-Bond-Films in den Pinewood Studios in der Nähe von London. Foto: picture alliance/dpa

Neben den professionellen Schauspielern schlagen sich Charles und Camilla ganz gut. Was sofort auffällt: Der Dreh scheint allen Beteiligten eine Menge Spaß gemacht zu haben. Tom Hardy bricht am Ende des Videos in ein herzliches Lachen aus.

Prinz Charles & Camilla unterstützen Unterhaltungsbranche

Doch das Video hat auch eine ernste Botschaft. Hinter der Aktion steckt der sogenannte „Actors’ Benevolent Fund“, der 1882 gegründet wurde, um Schauspieler und weitere Mitarbeiter der Unterhaltungsbranche finanziell in schlechten Zeiten zu unterstützen.

Im Pandemie-Jahr 2020 liegt es für Prinz Charles und Herzogin Camilla auf der Hand, dieser Organisation unter die Arme zu greifen. Das Ehepaar versucht derzeit zu helfen, wo es nur kann. Nach einem Besuch in einem Londoner Nachtclub, der ebenfalls unter dem Lockdown leidet, fluten die Fans die Kommentarspalte der Royals – doch mit dieser Reaktion hat niemand gerechnet.