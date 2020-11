Royals: Prinz Charles hat Geburtstag – DAS ist sein größter Wunsch

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Am Samstag ist es soweit. Prinz Charles, die Nummer 2 der britischen Royals, feiert Geburtstag. 72 Jahre wird Charles dann.

Doch was wünscht man sich als Prinz, der eigentlich alles hat, der so viel Geld besitzt, dass er sich beinahe alles leisten könnte? Die neue Playstation wird eher nicht auf der Wunschliste von Prinz Charles stehen. Auch wenn der Besitzt einer Spielekonsole bei den Royals sicher für Gelächter im Volk sorgen würde.

Royals: Prinz Charles feiert am Samstag seinen Geburtstag

Nein, der Wunsch von Prinz Charles ist größer als das. Weitreichender. In einem Gastbeitrag für das „Contry Life Magazine“ schreibt der Prinz von Wales über seinen wahren Wunsch.

---------------------------------

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II.

Er steht an erster Stelle der britischen Thronfolge und könnte somit König werden

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

---------------------------------

Charles schreibt: „Auf der Suche nach Trost in dieser herausfordernden Zeit habe ich mich erneut direkt an die Natur gewandt. Ich wollte Antworten erhalten. So wie es auch unsere Vorfahren einst getan haben.“

Royals: Prinz Charles' Wunsch würde allen nutzen

Der Sohn von Queen Elizabeth II. gilt als sehr spirituell, der Natur zugewandt. Er schreibt weiter: „Wie die Eichhörnchen, die ihre Haselnüsse und Eicheln sammeln, müssen auch wir sehr weise und weitsichtig sein. Wir haben nur noch ein sehr kurzes Zeitfenster, das wir nicht verpassen dürfen. Wir müssen versuchen etwas Gutes aus der Krise zu ziehen und den Wiederaufbau der Natur und der Welt für unsere Kinder und Enkelkinder an die erste Stelle setzen.“

---------------------------------

---------------------------------

Ein Wunsch also, der in Zeiten von Corona allen nützen würde. Bleibt nur zu hoffen, dass möglichst viele diesen auch vernehmen.

Einen Tag nach seinem Geburtstag wird Prinz Charles in Deutschland sein. Der Grund jedoch ist kein schöner.