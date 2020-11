Royals: Anhänger feiern Prinz Charles wegen DIESER Worte – „Hätte man ihm nur schon vor Jahren zugehört“

Thronfolger Prinz Charles heiratete am 29. Juli 1981 seine erste Frau Prinzessin Diana. Die Prinzessin von Wales starb jedoch am 31. August 1997 in Paris nach einem tragischen Autounfall. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden aber bereits geschieden. Auslöser war die Enthüllung von Charles Beziehung mit seiner langjährigen Geliebten Camilla Parker Bowles.

Prinz Charles ist ein Mann der ruhigen Töne. Er ist einer der Royals, die sich der Natur verschrieben haben. Einer, der die Natur schützen will.

Das macht Prinz Charles immer wieder deutlich. Er unterstützt die Forschung und auch Projekte, die sich für den Schutz der Natur einsetzen wollen. Das hat die Nummer 2 der britischen Royals auch nun wieder getan.

Royals: DIESE Worte von Prinz Charles werden von den Anhängern gefeiert

Auf Instagram teilte der Account „Clarencehouse“, hinter dem Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla stehen, ein Video des Prinzen.

Es zeigt, wie sich Prinz Charles für die neue „BBC Countryfile“-Kampagne „Plant Britain“ einsetzt. Bei der Kampagne handelt es sich um ein Projekt, das zunächst auf zwei Jahre angelegt ist. In dieser Zeit sollen in Großbritannien 750.000 Bäume gepflanzt werden. Ein Baum also für jedes Kind, das in diesem Jahr in seine Grundschulzeit startet.

Prinz Charles: Großes Lob für sein Engagement

Prinz Charles ist hellauf begeistert von dem Projekt. Er sagt dazu: „ Als ein Mensch, der eine Passion dafür hat, Bäume zu pflanzen, kann ich nur jeden Menschen dazu aufrufen, auch Bäume für das Projekt 'Planting Britain' zu pflanzen.“

---------------------------------

Das ist Prinz Charles:

Prinz Charles Philip Arthur George wurde am 14. November 1948 in London geboren

Er trägt die Titel „Prince of Wales“ und „Duke of Cornwall“

Prinz Charles ist der Sohn von Queen Elizabeth II.

Er steht an erster Stelle der britischen Thronfolge und könnte somit König werden

Mit Prinzessin Diana (†36) hat er zwei Söhne: Prinz William und Prinz Harry

---------------------------------

Worte, für die seine Anhänger viel Lob übrig haben. „Hätte man ihm nur schon vor Jahren zugehört, dann stünden wir jetzt nicht mitten in einer Klimakrise“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin, während ein Follower hinzufügt: „Vielen Dank für ihre Führung, Prinz Charles. Wir alle brauchen mehr Bäume.“

--------------------------------

Mehr Themen:

Royals: Prinz George bekommt eigene TV-Serie – HIER siehst du den ersten Clip

Royals: Prinz William wollte seinen Neffen Archie angeblich nicht sehen – DAS steckt wirklich dahinter

Royals: Prinz Charles erregt Aufsehen – mit DIESER Auszeichnung hat er nicht gerechnet

----------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt sorgte Prinz Charles mit einer ganz anderen Aktion für positive Stimmen. Was er gemacht hat, kannst du hier nachlesen.