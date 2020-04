Royals: Prinz Charles mit trauriger Nachricht – „Meine Frau und ich...“

View this post on Instagram

A message of condolence from HRH The Prince of Wales to the people of Canada. . Mon épouse et moi avons été profondément bouleversés par la fusillade de masse meurtrière survenue en Nouvelle-Écosse. Nous tenons à vous dire que nous sommes de tout cœur avec les familles et les amis de tous ces gens qui ont péri de façon si tragique dans cette attaque brutale et insensée, et de tout cœur aussi avec ceux qui ont été si cruellement blessés. Nous exprimons toute notre admiration à la GRC, aux premiers intervenants et aux responsables qui sont venus à la rescousse et qui ont apporté leur soutien aux communautés éprouvées, leur tâche étant devenue d’autant plus ardue compte tenu des contrecoups de la crise de la COVID19 et de la perte d’une collègue agente de la GRC. Nos prières et nos pensées les plus sincères sont tournées vers les familles des victimes, les citoyens de la Nouvelle-Écosse et tous les Canadiens en ces moments les plus affligeants. Son Altesse Royale le Prince de Galles