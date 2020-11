Royals: Prinz Charles spricht im Bundestag – DIESE Aktion des Prinzen überrascht

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Es ist ein denkwürdiger Besuch, den Prinz Charles, die Nummer Zwei der britischen Royals, der Bundesrepublik Deutschland am Sonntag abstattete.

75 Jahre nach dem Kriegsende besuchte Prinz Charles Berlin. Doch das ist nicht das einzige Datum, das an diesem Wochenende relevant war. So feierte Prinz Charles an diesem Wochenende auch seinen 72. Geburtstag.

Royals: Prinz Charles spricht in Berlin

Man merkt also, wie wichtig Prinz Charles der Besuch Deutschlands noch dazu in Coronazeiten war. Und so wurde auch seine Rede im Bundestag eine denkwürdige. Und wohl auch eine Überraschende.

Denn Prinz Charles sprach nicht etwa nur in seiner Muttersprache Englisch. Nein, den Beginn seiner Rede hatte der Prinz von Wales auf Deutsch einstudiert.

Prinz Charles überrascht seine Gastgeber

„Es ist mir eine große Ehre, eingeladen worden zu sein, bei diesem feierlichen und besonderen Anlass heute zu sprechen“, begann Charles seine Rede.

Bundespräsident Steinmeier empfängt Prinz Charles und seine Frau Camilla. Foto: imago images / Emmanuele Contini

Ihn und seine Frau erfülle es mit großem Stolz in diesem „denkwürdigen Jahr, in dem wir 75 Jahre Frieden und Freundschaft feiern dürfen, wieder einmal nach Deutschland kommen zu dürfen und die starken Bande unseren beiden Ländern zu erneuern“, so der Prinz.

Gemeinsamkeiten in Leben und Kultur

Gemeinsam mit seiner Frau Camilla war Charles bereits am Samstag in Berlin angekommen. Sie hatte er auch mit zu seiner Rede im Bundestag gebracht.

Im weiteren spricht Charles, übrigens dann wieder auf Englisch, über die Vebindungen zwischen Deutschland und Großbritannien. Über Gemeinsamkeiten in Leben und Kultur, die die beiden ehemals verfeindeten Staaten verbindet. Es war eine denkwürdige Rede. Eine, die hoffentlich noch lange nachhallen wird.