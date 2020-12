Royals: HIER sollen sich Prinz Carl Philip und Sofia von Schweden angesteckt haben

Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip geben ein erstes Gesundheits-Update. So geht es den Royals nach ihrer Corona-Infektion.

Es war ein wahrer Schock für die Royals in Schweden, als am vergangenen Donnerstag bekannt wurde, dass sich Prinz Carl Philip und seine Ehefrau Sofia mit dem Coronavirus infiziert haben.

Nun geben die Royals Entwarnung.

Royals: Prinz Carl Philip & Prinzessin Sofia geht es gut

Die Royals-Fans in Schweden können aufatmen. Wie eine Sprecherin des Königshauses am Montag verkündete, soll es dem Ehepaar schon deutlich besser gehen.

„Sie fühlen sich den Umständen entsprechend gut. Ich hatte heute Morgen Kontakt mit ihnen, und sie fühlen sich nicht schlechter, sondern besser als vor ein paar Tagen“, so die Hofsprecherin Margareta Thorgren laut „Expressen“.

Das ist die schwedische Königsfamilie:

König Carl XVI. Gustaf ist das Oberhaupt des schwedischen Königshauses Bernadotte – seit 1973 ist er König von Schweden

Königin Silvia von Schweden ist in Heidelberg geboren und heiratete Carl im Jahr 1976

Das Ehepaar hat drei Kinder: Victoria, Madeleine und Carl Philip

Carl Philip Edmund Bertil wurde am 13. Mai 1979 als Kronprinz von Schweden geboren

Im Jahr 2015 heiratete der Prinz das schwedische Model Sofia Kristina Hellqvist

Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip von Schweden haben zwei gemeinsame Söhne: Prinz Alexander Erik Hubertus Bertil und Prinz Gabriel Carl Walther

Royals im Homeoffice: So geht es bei Carl & Sofia weiter

Da sich Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden weiterhin in Quarantäne befinden, arbeiten sie aktuell im Homeoffice. Diese Situation wird vielen anderen Familien sicherlich bekannt vorkommen. Denn nebenbei müssen die Zwei natürlich auch noch ein Auge auf ihre Söhne Alexander und Gabriel haben.

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden müssen vorerst zu Hause bleiben. Foto: imago images

Die Jungs wurden übrigens „nach ärztlicher Empfehlung“ nicht auf das Coronavirus getestet, wie die Hofsprecherin bekannt gab.

Prinz Carl Philip hat sich während eines Events angesteckt

Was hingegen sehr wohl festgestellt wurde, sei der Anlass, bei dem sich Prinz Carl Philip angesteckt haben muss. Am 12. November hat er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Oscar Kylberg die gemeinsame Marke namens „NJRD“ im Rahmen eines digitalen Events vorgestellt.

Prinz Carl Philip und Oscar Kylberg bei einer Veranstaltung im November 2012. Foto: imago images

Doch im Studio, in dem sich die Männer währenddessen aufhielten, sollen noch weitere Menschen gewesen sein, wie „Expressen“ berichtet. Auch Oscar Kylberg habe inzwischen via Instagram zugegeben, dass er positiv getestet wurde. Gut möglich also, dass sich die Royals bei diesem Event angesteckt haben.

Welche gefährliche Auswirkungen die Corona-Erkrankung des Ehepaars auf eines ihrer Familienmitglieder haben könnte, liest du hier.