Royals: Prinz Andrew – bricht ihm DIESE Aussage das Genick?

Der Skandal um Prinz Andrew bei den Royals geht in die nächste Runde.

Dem ehemaligen Lieblingssohn der Queen wird vorgeworfen, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben, die er über seinen Freund, den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, kennengelernt hatte.

Prinz Andrew streitet die Vorwürfe von Virginia Roberts Giuffre bis heute ab, dennoch zogen die Royals Konsequenzen, die Queen zwang ihren Sohn, von allen Pflichten zurückzutreten.

Royals: Freundin von Prinz Andrew festgenommen

Jeffrey Epstein ist mittlerweile tot - er starb vor rund einem Jahr im Gefängnis. Am Donnerstag verhaftete das FBI auch seine Ex-Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell. Sie soll minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert und ihm geholfen haben, sie zu missbrauchen. „Sie hat die Fallen gestellt. Sie gab vor, eine Frau zu sein, der sie vertrauen konnten“, erklärte Staatsanwältin Audrey Strauss am Tag der Festnahme der 58-Jährigen in New York.

Das FBI hat Ghislaine Maxwell, eine Freundin von Prinz Andrew, festgenommen. Foto: Chris Ison/PA Wire/dpa

------------

Das ist Prinz Andrew:

geboren am 19. Februar 1960 in London

er ist das dritte Kind von Queen Elizabeth und Prinz Philip

1986 heiratete er Sarah Ferguson

die beiden haben zwei Kinder: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie

1996 ließ sich das Paar scheiden

er steht an achter Stelle der britischen Thronfolge

2008 wurde Prinz Andrew erstmals vorgeworfen, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben

2020 gab der Palast bekannt, dass Andrew das Königshaus nicht mehr vertreten werde

------------

Ghislaine Maxwell will kooperieren - sagt sie gegen Royals-Mitglied aus?

„Wir haben hart an dieser Untersuchung gearbeitet. Es ist nicht einfach, eine Anklage in einem Fall zusammenzustellen, der so weit zurückgeht.“ Maxwell habe eine entscheidende Rolle bei den Machenschaften von Epstein gespielt.

Staatsanwältin Audrey Strauss sprach am Donnerstag in New York über die Festnahme von Ghislaine Maxwell. Brechen ihre Aussagen Prinz Andrew das Genick? Foto: imago images / ZUMA Wire

Wie „The Sun“ berichtet, will die 58-Jährige mit der Polizei kooperieren. Steven Hoffenberg, ein ehemaliger Angestellter von Epstein, erklärt der englischen Zeitung: „Sie wird sehr wichtig werden. Andrew und auch viele andere Leute sind vermutlich sehr besorgt. Ghislaine weiß alles.“

Queen in Sorge um Ruf der Royals

Das Verhalten von Prinz Andrew kritisiert Hoffenberg. „Er hat es wirklich schlecht gehandhabt. Er hätte mit den Ermittlern sprechen sollen, zumindest über seine Anwälte, und ihnen Anhaltspunkte geben sollen. Er hätte ihnen irgendetwas geben sollen“ sagte er „The Sun“. Eine Aussage von Ghislaine Maxwell könnte Prinz Andrew, der die Vorwürfe weiter abstreitet, das Genick brechen.

Wie die „Daily Mail“ berichtet, sollen die Anwälte der Opfer von Jeffrey Epstein weiter Druck auf das Royals-Mitglied ausüben. Die Queen sei in großer Sorge, dass die britische Königsfamilie immer weiter in den Skandal verwickelt wird. (cs)