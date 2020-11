Royals: Palast verwehrt Prinz Harry diesen emotionalen Wunsch – Herzog ist stinksauer

Diese Nachricht dürfte Prinz Harry getroffen haben.

Die Fans der Royals mussten in diesem Jahr auf einige öffentliche Auftritte der Königsfamilie verzichten. Wegen der Corona-Pandemie nehmen die Royals weniger Termine wahr als sonst.

Einen jedoch ließen sich die Royals trotz Corona nicht entgehen. Den 8. November: Er ist für die Royals und das ganze Vereinigte Königreich ein wichtiger Tag des Gedenkens und der Abschiednahme. Doch ausgerechnet an diesem bedeutsamen Tag ließ das Königshaus eine Bitte von Prinz Harry offenbar unbeantwortet. Dabei gibt es für Harry eine sehr persönliche Komponente.

Royals: Erster gemeinsamer Auftritt seit Monaten

Das Gedenken am „Remembrence Day“, der den gefallenen Streitkräften der beiden Weltkriege gewidmet ist, gehört für die Royals auch in Corona-Zeiten fest zum Terminkalender. Prinz Harry, selbst eng mit dem Militär verbunden, wurde dabei ein großer Wunsch verwehrt.

Queen Elizabeth II., Prinz Charles, Herzogin Camilla, Prinzessin Anne, Prinz William, Kate Middleton und Gräfin Sophie von Wessex nahmen an der Gedenkzeremonie in London teil.

Die Royals und weitere geladene Gäste trugen keine Corona-Masken. Dies entspreche den offiziellen Regeln, sagte eine Palastsprecherin der Deutschen Presse-Agentur in London. Die Veranstaltung fand im Freien stand und zwischen den Menschen war demnach genug Abstand.

Es war das erste Mal seit vielen Monaten, dass die Royals gemeinsam auftraten. Einige Royals waren nicht dabei – darunter Prinz Andrew, der seine Pflichten für die Royals nach dem Epstein-Skandal niedergelegt hatte, sowie Prinz Harry.

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

Prinz Harry wünschte sich das von den Royals

Er lebt mit seiner Ehefrau Meghan Markle und seinem Sohn Archie mittlerweile in den USA, ist im März als Senior Royal zurückgetreten. Wie „The Times“ berichtet, habe der 35-Jährige jedoch gewollt, dass in seinem Namen ein Kranz niedergelegt werde – doch der Palast soll diesen Wunsch zurückgewiesen haben! Die Begründung: Er repräsentiert die Monarchie nicht mehr.

Prinz Harry ist angeblich wütend

Harry soll über diese Entscheidung wütend sein. Der Prinz ist dem Militär eng verbunden. Zehn Jahre lang hat er gedient und setzt sich für Organisationen für Veteranen ein. Zum ersten Mal legte er 2009 im Alter von 25 Jahren einen Kranz am Kenotaph in Westminster nieder.

An Queen Elizabeth II. soll der Wunsch allerdings gar nicht erst herangetragen worden sein, schreibt „The Times“.

Weil Prinz Harry und Meghan Markle nicht bei den Royals in London waren, ehrten sie die verstorbenen Soldaten auf einem anderen Weg: Die beiden besuchten am Sonntag einen Friedhof in Los Angeles, auf dem Gefallene begraben sind. Der 35-Jährige legte dort einen Kranz nieder. Doch die Bilder sorgten für einen Shitstorm. Hier mehr dazu>>> (cs mit dpa)