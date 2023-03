Royals: Auftritt bei den Oscars – kommt ausgerechnet SIE nach Hollywood?

In der Nacht von Sonntag (12. März) auf Montag (13. März) ist es wieder so weit. Der wichtigste Filmpreis der Welt, die „Oscars“ werden verliehen. Auf einen Goldjungen dürfen dann unter anderem Brendan Fraser, Cate Blanchett oder der Netflix-Megahit „Im Westen nichts Neues“ hoffen. Wie nun bekannt wurde, soll ein royaler Auftritt den „Oscars“ dazu noch den ganz besonderen Glanz verleihen.

Nein, es wird mutmaßlich nicht Exil-Royal Meghan Markle sein, die über den roten Teppich des Dolby Theatre am Hollywood-Boulevard schreiten wird (zumindest gibt es dazu bislang keine Informationen). Nein, die Herzogin von York, besser bekannt als Sarah Ferguson, soll einen Überraschungsauftritt in Los Angeles hinlegen.

Royals: Kommt Sarah Ferguson zu den Oscars?

Die 63-Jährige, die nach der Scheidung von Prinz Andrew den Höflichkeitstitel Duchess of York erhielt, spielte bereits in der US-Sitcom „Friends“ eine Gastrolle und schnupperte so schon die Luft der großen Film-Industrie. Ihr Auftritt bei den Oscars soll aber ein anderer sein.

Sarah Ferguson soll einen Auftritt bei den Oscars hinlegen. Foto: IMAGO / agefotostock

So ist Sarah Ferguson sehr eng mit der Familie des verstorbenen Rockstars Elvis Presley. Sie war eine gute Freundin, der am 12. Januar 2023 verstorbene Lisa Marie Presley, der Tochter von Elvis, sprach laut „The Sun“ sogar auf deren Beerdigung.

Royals-Performance auf der Oscars-Bühne?

Nun gilt die Filmbiografie „Elvis“ als einer DER „Oscars“-Favoriten in diesem Jahr. Ganze acht Mal ist der Film nominiert, unter anderem in den Kategorien „Bester Film“, „Bester Hauptdarsteller“ und „Bestes Kostümdesign“. Eine Laudatio der Duchess of York wäre da mehr als passend.

Ein Insider verriet nun der britischen „Sun“: „Es gab Diskussionen über die Teilnahme der Herzogin und es sieht jetzt so aus, als würde dies geschehen – der Plan ist, dass sie einen Preis überreicht.“ Und weiter: „Es ist eine große Sache, sie dort zu haben, aber es ist auch eine große Sache für die Herzogin. Amerika wird nach den Problemen in Großbritannien in den letzten Jahren wahrscheinlich eine große Rolle in ihrer Zukunft spielen.“