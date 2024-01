Royals-Sensation: Selbst in England gibt es nur noch ein Thema

Viele Menschen verbinden England ganz besonders mit einem Thema: Royals. Läuft man durch die Gassen Londons oder durchstöbert die englischen Medien kommt man auch nur selten an Prinz William, Kate Middleton oder König Charles III. vorbei.

Doch seit ein paar Tagen spielt die britische Königsfamilie nur noch die zweite Geige in der heimischen Medienlandschaft. Die ganze Welt schaut aktuell nämlich nicht in das Vereinigte Königreich, sondern ein paar Kilometer weiter östlich nach Dänemark. Denn dort spielen sich dramatische Szenen ab. Das gesamte Land steht unter Schock.

Royals aus England stehen in IHREM Schatten

Es war wohl die größte, royale Überraschung des Jahres: Am 31. Dezember 2023 verkündete Königin Margrethe II. von Dänemark, dass sie abdanken wird. Nach 52 Jahren auf dem Thron macht sie nun Platz für ihren Sohn Kronprinz Frederik. Das Ganze soll bereits am 14. Januar stattfinden. Doch wer eine pompöse Krönung erwartet, der täuscht sich.

+++ Royals: Paukenschlag zu Silvester! Rückzug im Königshaus +++

Laut der Monarchieexpertin Cecilie Nielsen wird es nämlich nicht zelebriert, wenn ein neuer Regent den Thron erklimmt. „Wir führen in Dänemark keine Krönungen durch. Wir haben eine Proklamation, und es wird am 14. Januar sein, dass Kronprinz Frederik von der Ministerpräsidentin zum König ausgerufen wird“, erzählt sie.

Royals: Ganze Welt blickt auf Dänemark

Der Thronwechsel sorgt in allen Ländern der Welt für Aufsehen. Selbst die britische Klatschpresse, die Dauerberichterstattung über die englische Königsfamilie betreibt, kümmert sich vorrangig um die Geschehnisse in Dänemark. Prinz William, Kate Middleton, König Charles III. und Co. spielen in den letzten Tagen daher eher eine Nebenrolle.

Doch das wird sich sicher bald wieder ändern. Schließlich lebt die britische Presse von den Geschichten und Gerüchten ihrer heiß geliebten Royals. Spätestens nach der Abdankung von Königin Margrethe II. wird es sicher wieder ruhiger um die dänische Königsfamilie werden.