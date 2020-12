Royals: Neuer Film über Lady Di (†36) – er führt ausgerechnet ins Münsterland

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Denn eine Produktionsfirma sucht jetzt rund 300 Komparsen für die internationale Kinoproduktion „Spencer“. Und gedreht wird dabei auch im Münsterland.

Royals: Neuer Film über Lady Diana spielt im Münsterland - und du kannst dabei sein

Der Film, der Dianas Mädchennamen trägt, handelt vom Weihnachtsfest auf dem Landsitz der britischen Royals Anfang der 90er Jahre.

Dazu sucht die Casting-Agentur nun Personen mit eher britischen oder aristokratischen Gesichtern. Sie sollen Hausmädchen, Diener, Jäger und Köche in royaler Umgebung spielen. Am besten seien Kellner mit Erfahrung in der gehobenen Gastronomie, exzellente Köchinnen und Köche oder Männer mit Jagderfahrung.

„Für spezielle Parts brauchen wir Männer und Frauen mit Tanz- bzw. Balletterfahrung“, ergänzte Agenturchef Gregor Weber gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auch kleine darstellende Rollen seien zu vergeben.

Tattoo und Piercings sind Tabu

Lady Diana mit einem Weihnachtsmann. Foto: imago images

Keine Chancen hast du, wenn du gesträhntes oder offensichtlich gefärbtes Haar hast, Solariumsbräune oder sichtbare Piercings oder Tattoos besitzt.

Bis zum 31. Dezember kannst du dich hier bewerben. Das offene, kostenlose Casting findet online statt. Die Dreharbeiten sollen 2021 im Münsterland unter Wahrung der Corona-Regeln starten.

Das war Prinzessin Diana:

Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren

Am 29. Juli 1981 heiratete sie Prinz Charles in der Londoner St Paul’s Cathedral

Durch die Hochzeit erhielt Diana den Titel „Königliche Hoheit Prinzessin von Wales“

Diana und Charles haben zwei gemeinsame Kinder: William und Harry

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben

Kirsten Stewart könnte Lady Diana spielen

Kirsten Stewart könnte Lady Diana spielen. Foto: imago images

Welche Star-Schauspieler dabei sein werden, steht noch nicht fest.

Gemunkelt wird jedoch, dass Twilight-Star Kirsten Stewart Lady Diana spielen könnte. Bestätigt ist das noch nicht. (ms)