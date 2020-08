Royals finden Nachfolger für Prinz Harry und Meghan Markle – SIE soll ihren Platz einnehmen

Anfang 2020 räumten Prinz Harry und Meghan Markle das Feld. Die Royals entschieden sich gegen die Pflichten der Königsfamilie und zogen in die USA. Der sogenannte Megxit wurde zu einem riesigen Skandal bei den Royals.

Nun soll aber langsam wieder Ruhe einkehren. Die Royals scheinen den nächsten Schritt in Richtung Zukunft machen zu wollen. Deshalb sollen jetzt sogar schon die Nachfolger von Prinz Harry und seiner Frau Meghan feststehen.

Royals: Umbruch in London – Nottingham Cottage sucht neuen Bewohner

Ausgerechnet Prinzessin Beatrice, die einst sehr eng mit Prinz Harry befreundet war, soll mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi in die Fußstapfen von Harry und Meghan treten.

Das bedeutet nicht etwa, dass die 31-Jährige mit ihrem Liebsten ebenfalls in die USA auswandert, sondern dass sie womöglich schon bald in das ehemalige Zuhause von Archies Eltern ziehen könnte. Seit Harry und Meghans Auszug steht das Nottingham Cottage in London leer.

Prinzessin Beatrice mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi. Foto: imago images

----------------

Das ist die britische Thronfolge:

Prinz Charles Prinz William Prinz George Prinzessin Charlotte Prinz Louis Prinz Harry Archie Harrison Mountbatten-Windsor Prinz Andrew Prinzessin Beatrice Prinzessin Eugenie

----------------

DESHALB ist es der perfekte Wohnort für Prinzessin Beatrice

Aber was spricht dafür, dass Beatrice und Edoardo ins Nottingham Cottage ziehen sollen? Zum einen befindet sich das Haus ganz in der Nähe von Prinzessin Eugenies Zuhause. Beatrices Schwester lebt mit Ehemann Jack Brooksbank nämlich im Ivy Cottage und so könnten die Geschwister Tür an Tür wohnen.

Außerdem soll im Nottingham Cottage auch genug Platz für Edoardos Sohn Christopher sein. Der Dreijährige stammt aus der Beziehung mit Architektin Dara Huang.

----------------

----------------

Prinzessin Beatrice bevorzugt die Nähe zu ihrer Familie

Aktuell leben Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi in einem Apartment in Chipping Norton, wie „Daily Mail“ berichtet. Davor wohnte Beatrice mit ihrer Schwester Eugenie im St. James Palast, der ganz in der Nähe des Buckingham Palastes liegt.

Bis zum Nottingham Cottage sollen es nur vier Kilometer vom Buckingham Palast aus sein. Ein Katzensprung also. Für Prinzessin Beatrice sei die Nähe zu ihrer Familie besonders wichtig, weshalb sie es vorziehe, in England zu bleiben.

Harry und Meghan scheinen das Ganze etwas anders zu sehen und haben sich erst vor Kurzem eine teure Villa in Santa Barbara gegönnt. Doch ihr neues Zuhause hat ein dunkles Geheimnis. Mehr dazu hier >>>