Royals: Echt jetzt?! Kate wischt Konkurrentin Meghan jetzt DAMIT eins aus

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Royals wie Kate Middleton und Prinz William wirken in Zeiten der Corona-Krise noch nahbarer. Teilen private Videos auf Social Media oder Bilder von ihren Kindern. Jetzt bringen die beiden sogar eine Aktion, die das Volk begeistern könnte.

Nicht aber ihre ehemalige Royals-Konkurrenz Meghan Markle und Prinz Harry. Die nämlich bekommen jetzt geradezu eins von dem Royals-Paar ausgewischt. Ob ihnen das gefallen wird?

+++ Florian Silbereisen mit deutlichen Worten – Helene Fischer muss sich in Acht nehmen +++

Royals: Kate tut Meghan jetzt DAS an

Mit dem Ende ihrer Pflichten als Senior-Royals und dem damit verbundenen Megxit am 31. März gab es auch weitreichendere Einschnitte, die nicht nur Meghan und Harry selbst betrafen. Auch ihre Mitarbeiter mussten kurzerhand gehen. Und hier kommen Kate Middleton und ihr Mann William ins Spiel.

Royals stellen ehemaligen Mitarbeiter wieder ein

Wie People berichtet, sollen die Herzogin und der Herzog von Cambridge Meghans und Harrys einstigen Social-Media-Manager David Watkins wieder eingestellt haben – um ihnen im Social-Media-Bereich unter die Arme zu greifen. Auch beim sozialen Netzwork LinekdIn ist beim Namen David Watkins entsprechende Jobbeschreibung zu finden.

---------------

Kate Middleton:

HRH Catherine, Duchess of Cambridge, GCVO wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England geboren

Ihr Geburtsname ist Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton

Kate ist mit dem englischen Prinzen William verheiratet

Das Royals-Paar hat drei Kinder

Prinzessin Charlotte of Cambridge (4), Prinz Louis of Cambridge (1) und Prinz George of Cambridge (6)

----------------

Lange Zeit pflegte Watkins unter anderem die Sussex Royal Instagram-Seite von Megahn und Harry. Einen Tag vor dem großen Megxit verabschiedete sich das Paar allerdings von seinen Fans und vorerst vom Account.

+++ Kate Middleton: Erschütternde Nachricht – die Herzogin muss jetzt... +++

Nun also hat ihr Ex-Angestellter eine neue Aufgabe zu meistern, die in Anbetracht der königlichen Zukunft der beiden Royals länger von Dauer sein dürfte.

------------------

Meghan Markle:

Meghan Markle ist 1981 in Kalifornien geboren

Sie wurde durch die US-Serie "Suits" bekannt

2018 heiratete sie Prinz Harry

Seitdem ist Meghan Herzogin von Sussex

2019 wurde ihr erster Sohn Archie geboren

Im Januar 2020 verkündete das Paar den Rückzug

Am 31. März 2020 trat der Megxit in Kraft

------------------

Meghan Markle: Albträume und Angst

Für Meghan Markle und ihren Mann herrschen nach dem offiziellen Rücktritt jetzt also wieder andere Zustände. Sowohl geografisch, als auch finanziell. Meghan soll es sogra so schlecht gehen, dass sie Albträume bekommt. Warum das so ist, liest du hier >>>