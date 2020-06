Royals: Ex-Mitarbeiter verrät Geheimnis über Prinzessin Diana – „sie schrie auf“

Sie galt als eine der beliebtesten Royals am britischen Königshof: Prinzessin Diana († 36). Als die einstige Ehefrau von Prinz Charles am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris tödlich verunglückte, stand die ganze Welt für einen Moment still. Und auch Jahre nach ihrem tragischen Tod kommen immer mehr Geheimnisse über Lady Di ans Licht.

Der ehemalige Royals-Koch Darren McGrady erinnert sich in einem Youtube-Video nun an den lustigsten Moment, den er in den insgesamt elf Jahren mit den Royals erlebt hat. Und Prinzessin Diana spielt in seiner Erinnerung die Hauptrolle.

Royals: Ehemaliger Koch verrät Geheimnis über Prinzessin Diana

Royals: Prinzessin Diana.

Auf seinem Youtube-Channel beantwortet McGrady die Fragen seiner Fans. Als die Frage nach dem witzigsten Moment mit den Royals aufkommt, muss der Koch nicht lange überlegen.

Das war Prinzessin Diana:

Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren

Am 29. Juli 1981 heiratete sie Prinz Charles in der Londoner St Paul’s Cathedral

Durch die Hochzeit erhielt Diana den Titel „Königliche Hoheit Prinzessin von Wales“

Diana und Charles haben zwei gemeinsame Kinder: William und Harry

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben

McGrady: „Ich hatte mal einen Auerhahn mit all seinem Gefieder, einen toten, in eine kleine hängende Box gepackt und ein Seil daran befestigt. Die Angestellten kamen rein und ich ruckelte daran und sie haben geschrien“, beginnt der Ex-Royals-Mitarbeiter in seinem Video. „Und dann kam Prinzessin Diana rein und plötzlich schaute mich die Chefköchin an und schüttelte mit dem Kopf. Als sie näher kam, habe ich an der Schnur geruckelt und sie schrie auf, aber dann fand sie es lustig.“

Darren McGrady: Q & A Answering Your Questions On Cooking For The British Royal Family

Von 1982 bis 1993 war Darren McGrady der persönliche Koch der Queen, bevor er anschließend bis zu ihrem Tod für das Essen von Prinzessin Diana verantwortlich war.

