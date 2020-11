Royals: „Verrottetes System“ schuld am Megxit? ZDF-Doku eröffnet neue Sicht auf Harry und Meghan

Wer ist schuld am Megxit und den Streitigkeiten bei den Royals?

War Meghan Markle der Auslöser, weil sie von Anfang an nicht zu den Royals passte? Oder war es Prinz Harry, der sich in seiner Rolle nie wohlfühlte? Prinz William, weil er seinen Bruder bevormundete, als er ihm riet, sich in der Beziehung mit der Ex-Schauspielerin mehr Zeit zu lassen? Oder stieß Kate Middleton den Streit an, weil sie Meghan Markle nie mochte?

Royals: Ist das System schuld am Megxit?

Es gibt viele Varianten, die erklären, wie es zum Megxit kam. In der ZDF-Doku „Royale Rebellen - Harry, Meghan und die Monarchie“ wird nun ein weiterer Blickwinkel angesprochen, der den Zwist bei den Royals erklären soll.

Biograf Robert Lacey findet harte Worte: „Das royale System ist verrottet. Es ist ein starkes Wort, aber es ist wahr. Ersatzleute wie Prinzessin Margaret, Prinz Andrew und jetzt Prinz Harry sind Opfer dieses Systems. Es ist okay für den König oder die Königin und die Thronerben, aber schlecht für die Zweitgeborenen.“

Royals: Prinz William (r.) ist Thronfolger, Prinz Harry muss als Zweitgeborener zurückstecken. Foto: imago images / i Images

Sobald die jüngeren Geschwister der Thronfolger älter werden, versage das System. „So lange sie jung sind, werden sie verwöhnt. Aber dann werden sie mit jedem neuen Baby weiter runtergereicht. Unwichtiger in der Familie, unwichtigere Jobs. Eine Herausforderung, die niemand bisher gemeistert hat“, so der Autor weiter.

Das ist Prinz Harry:

geboren am 15. September 1984 in London

sein vollständiger Name lautet: Henry Charles Albert David

er steht auf Rang sechs der britischen Thronfolge

im Mai 2018 heiratete Prinz Harry Meghan Markle

die beiden haben einen gemeinsamen Sohn: Archie Harrison Mountbatten-Windsor (* 2019)

Royals: Harry war immer nur Ersatzmann

Die Journalistin Camilla Tominey erklärt, Harry sei immer der Ersatzmann gewesen. „In seiner Familie hat man nie anerkannt, dass er aus sich heraus Großartiges geleistet hat, in seiner Karriere beim Militär oder seiner Hilfsorganisation Invictus.

Prinz Harry bei den Invictus Games 2017 in Toronto. Foto: imago images / ZUMA Press

Aber Harry wurde klar, dass er etwas zu bieten hat, obwohl er nur der jüngere Bruder ist. Das hat die Idee befeuert, er könne etwas verändern. Doch die Verantwortlichen im Palast versuchten ihn einzuschränken. Das ließ er sich nicht gefallen.“

Die Unterschiede zwischen den beiden Brüdern könnten größer nicht sein. Robert Lacey: „Da ist einerseits William mit seinem Pflichtgefühl und seiner Vorstellung davon, wie man sich zu benehmen hat, und dann gibt es Harry, der an die große Liebe glaubt. Im Januar 2020 explodiert das Ganze dann.“ (cs)

Die ZDF-Doku „Royale Rebellen - Harry, Meghan und die Monarchie“ kannst du in der Mediathek anschauen.