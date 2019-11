Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Die Royals haben es offiziell gemacht! Was Meghan Markle und ihr Göttergatte Prinz Harry jetzt bestätigt haben, kommt überraschend. Die Queen wird allerdings nicht gerade begeistert sein.

Zuletzt hieß es, Meghan Markle und ihr royaler Ehemann würden für ein paar Wochen in die USA reisen wollen, um in der Heimat der einstigen „Suits“-Darstellerin ganz traditionell und im Kreise ihrer Familie Thanksgiving zu feiern. Noch vor Weihnachten sollte es für die Royals dann eigentlich wieder zurück nach England gehen. Doch jetzt kommt womöglich alles ganz anders.

Royals: Meghan Markle und Prinz Harry – es ist offiziell!

Die Royals Meghan Markle und Prinz Harry wagen einen besonderen Schritt. Foto: imago images / PA Images

Wie ein Bekannter des Paares nun laut dem Mirror verraten hat, könnte es auch sein, dass Meghan Markle und Harry Weihnachten nicht mit der Queen in Sandringham in Norfolk verbringen, wie es die Tradition vorsieht.

„Es ist zu früh, um genau sagen zu können, was sie letztendlich tun. Sie haben sich noch nicht entschieden“, so die Quelle.

-------------------------------------

Das ist Meghan Markle

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

-------------------------------------

Weihnachten doch nicht mit der Queen

Prinz Harry, Meghan Markle, Kate Middleton und Camilla Foto: imago images

Stattdessen zögen es die Royals auch in Erwägung, das Weihnachtsfest mit Sohn Archie bei Meghans Mutter Doria Ragland zu feiern.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, wird das für die Queen sicher bitter. Denn auch Prinz William und seine Frau Kate werden angeblich den ersten Weihnachtsfeiertag bei Kates Familie sein und – immerhin – anschließend zur Queen nach Norfolk fahren.

------------------------------------

-------------------------------------

Meghan Markle und Prinz Harry: Abstand vom Trubel

Queen Elisabeth II. Foto: imago images

Doch nach den ganzen öffentlichen Negativschlagzeilen um Harry und William haben es Meghan und ihr Mann nun offenbar nötig, Abstand vom ganzen Trubel zu halten. In ihrer Afrika-Dokumentation gab Harry zuvor zu, dass er und sein Bruder sich auseinandergelebt hätten. Für Meghan sei es obendrein ein harter Kampf, dem ganzen Medienrummel um ihre Person Stand zu halten.

Dass das Royals-Paar nun also überlegt, für einen längeren Zeitraum in den USA zu verweilen, ist demnach also nachvollziehbar.