Royals: Meghan Markle und Harry wagen das Unglaubliche – „Sie waren extrem..."

Los Angeles. Wenn über Meghan Markle und Prinz Harry berichtet wird, geht es oftmals um Spekulationen oder Kontroversen. Doch jetzt sorgen die ehemaligen Royals mal wieder für positive Schlagzeilen.

Die Ex-Royals Meghan Markle und Prinz Harry, die seit rund einem Monat mit ihrem Sohn Archie (elf Monate) in Los Angeles leben, haben in Meghans Heimatstadt an einer herzerwärmenden Aktion teilgenommen. Das berichtet das Magazin „People“.

Das ist Meghan Markle

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

Royals: Meghan Markle und Prinz Harry liefern Essen an Corona-Risikofälle

Die Non-Profit-Organisation „Project Angel Food“ kocht und liefert Mahlzeiten an Menschen mit schweren Krankheiten. Für diese Personen ist das Risiko sehr groß, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Meghan und Harry haben hier ihre Unterstützung angeboten – und insgesamt 20 Essenslieferungen übernommen.

Meghan Markle und Prinz Harry. Foto: imago images / i Images

Sowohl am Ostersonntag (sechs Lieferungen) als auch am darauffolgenden Mittwoch (14 Lieferungen) waren der Herzog und die Herzogin von Sussex im Einsatz. Geschäftsführer Richard Ayoub lobt das Engagement der Ex-Royals: „Sie waren extrem bodenständig und ehrlich interessiert an jeder Person, die sie getroffen haben.“ Das Paar habe die Bedürftigen, denen es Essen lieferte, wirklich besuchen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollen.

Geschäftsführer lobt Harrys und Meghan Markles Selbstlosigkeit

„Meghan sagte, sie wollte Harry Los Angels durch die Augen der Menschenliebe zeigen“, erzählt Ayoub. „Das ist einfach wunderschön. Zwischen den beiden gibt es offensichtlich eine große Menge an Liebe und Selbstlosigkeit.“ Meghan Markle habe den Wunsch verspürt, an Ostern etwas Gutes zurückzugeben und sei durch ihre Mutter auf „Project Angel Food“ aufmerksam gemacht worden.

Bei den Lieferungen machten Meghan und Harry keine große Sache aus ihrem Promi-Status, so „People“. Einige Kunden erkannten gar nicht auf Anhieb, wer da in mit Atemschutzmaske und Jeans vor ihrer Haustür stand. Dan Tyrell aus West Hollywood erinnert sich an seine Reaktion: „Ich dachte, dass mir der große rothaarige Typ bekannt vor kam und dass die Frau sehr hübsch war.“ Erst, als er die schwarzen Security-SUVs erblickte, habe es bei ihm Klick gemacht. (at)