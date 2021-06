Royals: Schock für Madeleine von Schweden – „Aus vielen Gründen besorgniserregend“

Bereits vor über zehn Jahren kehrte Prinzessin Madeleine von Schweden den schwedischen Royals den Rücken. Die Prinzessin wollte nicht im Trubel des schwedischen Königshauses leben. Sie wollte weg. Dorthin, wo sie und ihre Familie in Ruhe wohnen können.

So zog es Madeleine mit Umwegen über London in die USA. Ein Umzug, den ihr die schwedischen Royals-Anhänger scheinbar noch immer nicht verzeihen konnten.

Royals: Schock für Madeleine von Schweden

Das zumindest ergab eine Umfrage des Portals „Svensk Dam“. Dabei kam heraus, dass null Prozent der Schweden Vertrauen in Prinzessin Madeleine haben. Ein erschreckender Wert, so „Svensk Dam“-Chefredakteur Johan Lindwall.

---------------------

Das ist Prinzessin Madeleine von Schweden:

Madeleine Thérèse Amelie Josephine wurde am 10. Juni 1982 auf Lovön in der Gemeinde Ekerö geboren

Sie ist die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia

In der schwedischen Thronfolge steht sie auf Platz sieben

Von 2003 bis 2006 studierte Madeleine Kunstgeschichte, Geschichte und Ethnologie an der Universität Stockholm

Am 8. Juni 2013 heirateten Prinzessin Madeleine und Christopher O'Neill, ein britisch-amerikanischer Geschäftsmann

Das Paar hat drei gemeinsame Kinder

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------

Lindwall weiter: „Das ist aus vielen Gründen besorgniserregend.“ So sei es noch nie vorgekommen, dass Madeleine mit einem solch schlechten Ergebnis abgestraft worden sei. Lindwall führt dies darauf zurück, dass Prinzessin Madeleine schon lange nicht mehr in Schweden wohne und man sie dementsprechend nicht mehr in großem Maße mit der Königsfamilie in Verbindung bringe.

Royals: Victoria deutlich beliebter als Madeleine von Schweden

Victoria von Schweden. Foto: IMAGO / TT

So führe ihre Schwester Prinzessin Victoria in der Wertung haushoch. Verständlich. Gilt Victoria auch als das Gesicht des schwedischen Königshauses.

-------------------

Weitere Nachrichten aus der Welt der Royals:

Royals in Schweden: Erfreuliche Neuigkeit für Prinzessin Madeleine und Ehemann Christopher

Royals: Prinzessin Amalia erhält Anruf – dann kein Halten mehr

-------------------

Im Sommer will Madeleine mit ihrer Familie übrigens Urlaub in Schweden machen, wie der Hof bekanntgab. Vielleicht kann die 38-Jährige dann wieder ein wenig Boden gut machen.

Heftige Attacke auf Prinz Harry. Als Noel Gallagher loslegt, bleibt kein Stein auf dem anderen.