Royals: Madeleine von Schweden – böse Vorwürfe an ihren Mann! Er ist...

Oft sind sich Eltern in Erziehungsfragen nicht ganz einig. So auch bei den Royals! Madeleine von Schweden (37) erklärt, dass in ihrer Familie auch nicht immer alles in purer Harmonie abläuft.

Denn: Obwohl die Familien der Royals auf den Bildern immer glücklich aussehen, führen auch sie ein ganz normales Familienleben.

Royals: Prinzessin Madeleine spricht über Familienleben

Madeleine von Schweden und ihr Ehemann Christopher O'Neill (45) haben drei gemeinsame Kinder: Leonore, Nicolas und Adrienne. Nicht immer sind sie gleicher Meinung, was die Erziehung ihrer Kinder betrifft.

Mütter sind oft der strenge Part, sie beharren auf Regeln und schimpfen auch mal. Oft nervig für die Kinder. Väter hingegen sind meist lustig und etwas lockerer, was Regeln angeht.

Die schwedischen Royals: Auch bei dieser Familie fliegen hinter den Kulissen hin und wieder die Fetzen. Foto: imago images / PPE

So scheint es auch bei der schwedischen Prinzessin zu laufen.

Tochter geht lieber zu Papa

In einem Interview mit dem Magazin „Mama“ verrät sie: „Chris und ich sind ein gutes Team. Aber leider muss ich der 'Bad Cop' sein.“

Tochter Leonore wisse genau, zu wem sie gehen muss, wenn sie etwas haben möchte, erzählt sie. Trotz der Inkonsequenz scheint sie glücklich damit zu sein. Er sei ein sehr präsenter Papa, wenn er nicht arbeite. (mia)