Royals: Heftige Kritik von Hundezüchtern – weil Madeleine und Victoria DAS taten

View this post on Instagram

Kronprinsessfamiljen presenterar en ny familjemedlem: Rio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Rio är en cavapoohund. Han har bott på Haga i en veckas tid. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸: H.K.H. Kronprinsessan (bild 1) och Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna (bild 2)