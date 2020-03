Royals: Letizia von Spanien – schreckliche Enthüllung, die Königin hat...

Ein Enthüllungsbuch sorgt bei den spanischen Royals derzeit bestimmt für Kopfschmerzen. Autor Leonardo Faccio befasst sich in einer unautorisierten Biografie mit Königin Letizia von Spanien.

Im guten Licht steht sie dabei nicht. Das Buch trägt den Titel „Letizia - La Reina impaciente“ (Die ungeduldige Königin). Zuvor schrieb Faccio über Weltfußballer Lionel Messi. Anhänger der spanischen Monarchie bereitet er mit dem aktuellen Werk unruhige Nächte.

Enthüllungsbuch über spanische Royals

Das spanische Königshaus hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Auch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur gab es dazu keinen Kommentar.

+++ Royals: Enger Vertrauter von Prinzessin Diana ist sicher – „Sie wäre ...“ +++

In dem Buch soll es nicht nur um Klatsch und Tratsch gehen. Sondern um das offene Geheimnis, dass die ehemalige Journalistin Letizia Ortis, vor ihrer Verlobung mit dem damaligen Kronprinzen Felipe, für die Abschaffung der Monarchie gewesen sein soll.

„Monarquistas“ machen sich Sorgen

König Felipe und Letizia. Foto: imago images

In Spanien werden diese politisch als „Republicana“ bezeichnet. Befürworter der Monarchie, sogenannte „Monarquistas“, könnten sich deshalb jetzt sorgen.

Die spanische Königin sei in einer Familie aufgewachsen, in der ihr Opa immer wütend den Fernseher ausgeschaltet habe, wenn der damalige König Juan Carlos auf dem Bildschirm erschien, so Faccio. Jetzt ist Juan Carlos ihr Schwiegervater.

Die strengen Regeln der Royals

Der Autor beschreibt detail- und zitatreich, wie schwer es der einst beruflich erfolgreichen und unabhängigen Frau unter den strengen Regeln des Königshauses falle.

------------------

Mehr Royal-News:

------------------

Britische Medien nahmen das Buch inzwischen zum Anlass, um darüber zu mutmaßen, ob Letizia sich eventuell bald auch von ihren royalen Pflichten zurückziehe. Meghan und Harry machen dies in Großbritannien derzeit vor.

+++ Prinz Philip wird Blutprobe entnommen – kurz darauf steht fest, dass er... +++

Das Ende der spanischen Monarchie?

Sieben Jahre hat Leonardo Faccio für das Buch recherchiert. Er hat mit Ex-Ehemann, Alonso Guerrero, und ehemaligen Partnern und Berufskollegen, früheren Lehrerinnen und Freunden gesprochen.

+++ Queen Elizabeth II.: Geheimnis aus der Vergangenheit enthüllt! Die Monarchin ... +++

Auch der 87-jährige Adelsexperte Jaime Peñafiel wird in der Biografie zahlreich herangezogen. Er geht sogar so weit und sagt: „Entweder sie (Felipe und Letizia) lassen sich scheiden, oder sie (Letizia) bereitet der spanischen Monarchie ein Ende.“ (mia/dpa)