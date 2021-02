Royals: Letizia von Spanien lässt tief blicken – hier zeigt die Königin mehr, als ihr lieb ist

Bei einer Ausstellung in Madrid zeigte Königin Letizia mehr Haut als gewohnt. (Archivbild)

So sexy bekommen wir die Royals nur selten zu Gesicht. In der Regel halten sich die Familien der Königshäuser in der Öffentlichkeit bedeckt. Vor einem Fashion-Fauxpas ist jedoch selbst eine Königin nicht gefeit.

Bei einem Auftritt in Madrid zeigt Letizia von Spanien plötzlich überraschend viel Bein. Was wohl die Royals von diesem freizügigen Schnappschuss halten?

Royals: Aufreizender Beinschlitz wird Letizia von Spanien zum Verhängnis

Dieses Outfit hätte sich Königin Letizia von Spanien wohl noch einmal überlegen sollen. Bei einer Ausstellung der Madrider Nationalbibliothek am Dienstag entschied sich die Ehefrau von König Felipe VI. für ein weinrotes Kleid von Massimo Dutti.

Doch was Letizia von Spanien offenbar nicht bedacht hatte, war der sexy Beinschlitz an der Seite des Kleides. Beim Verlassen der Bibliothek ließ die 48-Jährige plötzlich ziemlich tief blicken und zeigte eindeutig mehr Haut, als ihr lieb war.

Huch! So viel Bein wollte Letizia von Spanien eigentlich nicht zeigen. Foto: imago images

Nicht mal ihr schwarzes Cape von Designerin Carolina Herrera konnte Königin Letizia vor diesem Fauxpas retten.

----------------------------------------

Das ist Letizia von Spanien:

Letizia Ortiz Rocasolano wurde am 15. September 1972 in Oviedo, Asturien geboren

Vor ihrer Hochzeit mit dem damaligen Kronprinzen Felipe VI. im Jahr 2003 war Letizia als Journalistin tätig

Das Paar hat zwei Töchter: Leonor (*2005) und Sofía (*2007)

Da Letizia schon einmal verheiratet war, soll ihre Schwiegermutter Königin Sofía die Eheschließung verhindert haben – das Verhältnis zwischen den beiden Frauen wirkt bis heute angespannt

König Juan Carlos zufolge erhalte Letizia jährlich ein Gehalt von rund 102.000 Euro (Stand 2014)

----------------------------------------

Dabei wirkte die Kleiderwahl von Letizia so sicher: Das Oberteil war hochgeschlossen, das Cape bedeckte die Figur der Königin und lediglich die Knöchel lagen frei. Eigentlich also ein absolut royal-konformes Outfit.

Eigentlich entschied sich Letizia für ein unscheinbares Outfit: Lediglich ihre Knöchel sollten unbedeckt bleiben. Foto: imago images

Das Missgeschick ließ sich die Spanierin aber nicht anmerken.

Royals mit Fashion-Fauxpas: Das macht sie so sympathisch

Doch Letizia ist nicht die einzige Royals-Dame, der die eigene Kleidung zum Verhängnis wurde. Meghan Markle zeigte sich schon mit riesigen Schweißflecken unter den Achseln und bei Kate Middletons Gucci-Bluse fiel Fashion-Fans sofort auf, dass die Herzogin das Oberteil falsch herum trug.

----------------------------------------

----------------------------------------

Die Mitglieder der Königshäuser sind eben auch nur Menschen und für Momente wie diesen werden sie inzwischen regelrecht gefeiert.

