Royals: Heftige Klatsche für König Willem-Alexander – sein Volk rechnet ab

Eine Krise kann dafür sorgen, dass die verantwortlichen Akteure eines Landes glänzen und damit in der Gunst des Volkes aufsteigen, aber auch genau das Gegenteil bewirken. Das zeigt sich nun bei den niederländischen Royals. Genauer gesagt an König Willem-Alexander.

Der König unseres Nachbarlandes stand in der Gunst seines Volkes stets sehr weit oben, doch das hat sich durch das Verhalten der Royals in der Coronakrise geändert. Plötzlich stehen König Willem-Alexander und seine Familie in der Schusslinie.

Royals: König Willem Alexander wird von seinem Volk abgestraft

Das ergab eine Umfrage des Markforschungsbüros „IPSOS“. Wie „NOS.nl“ berichtet, seien die Beliebtheits- und Vertrauenswerte des Königs drastisch gesunken. So hatten bei der Umfrage im April 2020 noch 76 Prozent aller befragten Niederländer viel oder sogar ziemlich viel Vertrauen in ihren König.

Das ist König Willem-Alexander der Niederlande:

Willem-Alexander wurde am 27. April 1967 in Utrecht geboren

Am 30. April 2013 wurde er der König der Niederlande

Am 30. März 2001 verlobte sich der damalige Prinz von Oranien mit Máxima Zorreguieta

In der neuesten Umfrage kam heraus, dass es nun nur noch 47 Prozent sind. Und auch das Vertrauen in den Monarchen sank drastisch. Von 67 Prozent im April auf 51 Prozent im Dezember. Im Gegenzug stieg die Anzahl derer, die mit der Leistung des Königs sehr unzufrieden waren. Waren es im April gerade einmal drei Prozent, sind es nun elf.

Royals: Was sind die Gründe für die schlechten Werte?

Königin Maxima. Foto: imago images / agefotostock

Wie konnte es dazu kommen? „NOS.nl“ vermutet, dass die schlechten Werte mit dem Verhalten Willem-Alexanders in der Coronakrise zusammenhänge. So tauchten im Sommer Bilder des Königs auf, wie er sich ohne Maske im Griechenland-Urlaub mit einem Restaurantbesitzer fotografieren ließ.

Ebenfalls für Unruhe im Volk sorgte der Urlaub der Royals im Herbst vergangenen Jahres. So flog der König mit seiner Familie per Regierungsflugzeug nach Griechenland. Unglücklicherweise genau eine Woche nachdem das Kabinett alle Niederländer gebeten hatte, so weit wie möglich zu Hause zu bleiben.

