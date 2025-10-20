Paukenschlag bei den Royals! Treffen zwischen König Charles und Prinz William „eskaliert“

Bei den britischen Royals geht es aktuell wieder drunter und drüber. Dieses Mal ist es allerdings nicht Prinz Harry, der im Buckingham Palace für Diskussionen sorgt. In diesem Fall geht es um den Bruder von König Charles III., Prinz Andrew, der für Schlagzeilen sorgt.

Prinz Andrew hat am Freitag (17. Oktober) angekündigt, all seine Adelstitel niederzulegen, nachdem er des Öfteren mit dem Epstein-Skandal in Verbindung gebracht wurde. Wie ein Insider nun verriet, sorgte diese Entscheidung im Vorfeld für erhitzte Gemüter bei den Royals.

Royals gehen deutlichen Schritt

Nun ist es offiziell: Prinz Andrew legt all seine Adelstitel ab. Eine Entscheidung, für die vor allem einer hinter den Kulissen plädiert haben soll. Da war ihm auch keine Diskussion mit seinem Vater zu schade.

Ein Palast-Insider erzählt nun gegenüber „Bild„: „Vor 10 Tagen gab es ein Konfliktgespräch zwischen Charles und William, welches eskaliert sein soll. William drängte den König dazu, endlich zu handeln und Prinz Andrew die Titel zu entziehen.“

„Es ging von William aus, der wohl sehr verärgert war. Charles ist eigentlich auf Harmonie bedacht. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er die Skandale um seinen Bruder einfach weiter ausgesessen“, heißt es weiter. Doch nun gehen die Royals einen deutlichen Schritt.

Für den Thronfolger ist der Entzug der Adelstitel allerdings nicht genug. Er möchte, dass sein Onkel aus dem Royal Lodge in Windsor auszieht, in welchem er aktuell noch wohnen soll. „Er hat als Sohn von Queen Elizabeth ein lebenslanges Wohnrecht. Egal wie es ausgeht, arm und mittellos wird er nie leben, er soll reiche Gönner aus dem Mittleren Osten haben, die ihn im Notfall unterstützen würden“, verrät der Insider abschließend.