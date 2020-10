Royals: Tolle Nachrichten für Prinz William und Kate Middleton – jetzt kommt DAS ans Licht

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Diese Nachricht dürfte für strahlende Gesichter bei den Royals Kate Middleton und Prinz William sorgen. Denn es gibt Nachwuchs. Jetzt nicht direkt bei den beiden Royals selbst.

Zwar ist es kein waschechtes Royals-Baby, da die Eltern nicht Teil der Königsfamilie sind, dennoch gehört die Familie zum engsten Kreise des Ehepaars.

Royals freuen sich über Nachwuchs

Thomas van Straubenzee ist ein Jugendfreund der Royals. Der 38-Jährige ist mit Prinz William aufgewachsen und zählt bis heute zu seinen engsten Freunden. Und auch seine Ehefrau Lucy Lanigan-O'Keeffe pflegt ein gutes Verhältnis zu den Royals.

Die 32-Jährige ist Lehrerin und unterrichtet sowohl Prinz George als auch Prinzessin Charlotte. Nun wurde die Freundin von William und Kate selbst Mama.

-----------------------

Das ist Prinz William:

Prinz William Arthur Philip Louis wurde am 21. Juni 1982 in London geboren

Er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana (†36) und der große Bruder von Prinz Harry

Am 29. April 2011 heiratete er seine langjährige Freundin Kate Middleton in Westminster Abbey

Seit der Hochzeit trägt er den Titel Duke of Cambridge

Prinz William hat drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Ihre erste Schwangerschaft wurde 2013 bekanntgegeben

Die Familie lebt im Kensington Palast in London

-----------------------

Royals: Prinz William soll seinen Freund verkuppelt haben

Thomas van Straubenzee war von 2013 bis 2016 mit Modedesignerin und Tennisstar Lady Melissa Percy verheiratet. Zu ihrer Hochzeit erschienen sogar Prinz William und Prinz Harry höchstpersönlich. Melissa Percy ist die Tochter von Ralph Percy, dem Herzog von Northumberland.

Lady Melissa Percy und Thomas van Straubenzee bei ihrer Hochzeit am 22. Juni 2013 in Alnwick. Foto: imago images

Im Jahr 2019 soll er seine heutige Gattin durch Prinz William und Kate Middleton kennengelernt haben. Seit dem 24. Juli 2020 ist Thomas mit Lehrerin Lucy verheiratet. Zur Hochzeit sollte Prinzessin Charlotte eigentlich als Blumenmädchen auftreten, wie „Sunday Times“ berichtet, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Trauung im kleinsten Kreis stattfinden.

-----------------------

Mehr zu Prinz William:

Royals: Prinz William verrät ganz offen – „Ich bin der Erste, der es zugibt"

Royals: Rätsel gelöst – DAS flüsterte Prinz William Kate Middleton bei Harrys Abschied ins Ohr

Royals: Die letzten Worte mit ihrer Mutter Prinzessin Diana – Prinz William emotional „Harry und ich waren...“

-----------------------

Wird Prinz William zu Marys Patenonkel?

Da Thomas van Straubenzee im Jahr 2015 zum Patenonkel von Prinzessin Charlotte ernannt wurde, ist es gut möglich, dass nun Prinz William der Patenonkel seiner Tochter werde. Wie das „Tatler“-Magazin berichtet, soll Lucy ein Mädchen namens Mary zur Welt gebracht haben.

Da ist die Freude groß: Prinz Williams engster Freund ist endlich Papa geworden. Foto: imago images

Und wer kann schon behaupten, einen zukünftigen König als Patenonkel zu haben? So oder so, wird die frohe Botschaft sicherlich auch den Royals ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert haben. Vielleicht wird sie ja eines Tages zur Weggefährtin von Prinz Louis, so wie sich ihre Väter auch gegenseitig jahrelangen Halt gegeben haben.

-----------------------------

Das ist Kate Middleton:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in Reading, England, geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert, 2010 folgte die Verlobung

Am 29. April 2011 heirateten die beiden in Westminster Abbey

Kate und William haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

Die Familie lebt im Kensington Palace in London

-----------------------------

Doch auch die Königsfamilie erwartet Nachwuchs. Um wen es sich dabei handelt, erfährst du hier >>>