Royals: Rätsel gelöst – DAS flüsterte Prinz William Kate Middleton bei Harrys Abschied ins Ohr

Es war Prinz Harrys letzter Auftritt im Kreis der Royals. Ein letztes Mal im royalen Scheinwerferlicht. Dann traten er und Meghan Markle von der Bühne und verschwanden nach Amerika.

Zusammen mit Prinz William und seiner Frau Kate Middleton waren Prinz Harry und Meghan Markle in die Westminster Abbey gekommen. Das letzte Mal, dass die vier Royals zusammen gesehen wurden. Wie die britische Zeitung „The Sun“ jetzt berichtet, kommen nun Einzelheiten des royalen Gipfeltreffens beim Commonwealth Service ans Licht.

Prinz William und seine Frau Kate Middleton. Foto: imago images

Royals: Dieser Satz von Prinz William wirft Fragen auf

So sprachen die ehemaligen „Fab Four“ kaum ein Wort miteinander. Ein Lippenleser verriet „The Sun“ nun jedoch, was Prinz William seiner Frau Kate Middleton ins Ohr flüsterte.

Prinz Harry und Meghan Markle. Foto: imago images

Demnach soll der künftige König von England seiner Frau Folgendes zugeflüstert haben: „Das ganze Händeschütteln ist komisch. Danach müssen wir eine Ladung Handgel auftragen.“ Eine dunkle Vorahnung?

--------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Seit ihrer Heirat mit Prinz William ist sie als Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Sie ist mit ihren zwei jüngeren Geschwistern Philippa Charlotte und James William aufgewachsen

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Die beiden heirateten am 29. April 2011 und haben bisher drei Kinder zur Welt gebracht: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

--------------------

Hatte Prinz William eine dunkle Vorahnung?

Schließlich fand der Commonwealth Service kurz vor der Einstufung von Covid-19 als weltweite Pandemie statt. Erst wenige Tage später wurde das königliche Protokoll geändert und das Händeschütteln damit auf unbestimmte Dauer gestrichen.

--------------------

Mehr zu Kate Middleton:

Kate Middleton: Mit DIESEM Trick spart die Herzogin Geld – und du kannst es ganz einfach nachmachen

Kate Middleton hält Rede – plötzlich fällt Experten DAS auf

Kate Middleton: Ganz schön sexy! Mit diesem Trick schnappte sie sich Prinz William

--------------------

Vielleicht empfand es Prinz William aber auch nur als unangenehm, so vielen Menschen die Hand zu reichen. Man könnte es auf eine gewisse Weise auch verstehen.

Diese Regel werden die Royals also wohl vorerst nicht mehr brechen. Eine andere jedoch schon. Was Kate Middleton zuletzt tat, liest du hier.