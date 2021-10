Royals: Neues Foto von Kate Middleton und Prinz William – Fans rasten bei diesem Detail aus

Royals-Traumpaar Kate Middleton und Prinz William teilten am Sonntag ein Foto auf Instagram und die Fans sind außer sich vor Freude!

Ein Detail auf dem Royals-Foto des Duke und der Duchess von Cambridge fällt den Usern sofort auf.

Ein Instagram-Foto von Kate Middleton und Prinz William begeistert die Fans. (Archivbild) Foto: IMAGO / Frank Sorge

Royals: Instagram-Foto von Kate und William sorgt für Begeisterung!

Auf dem Instagram-Account von Kate Middleton und Prinz William wurde ein Foto gepostet, das die beiden Royals bei der Verleihung des Earthshot-Preises zeigt. Dabei handelt es sich um einen Preis, der erst seit diesem Jahr vergeben wird.

Ab dem Jahr 2021 bis 2030 werden im Rahmen dieses Awards fünf Gewinner geehrt, die mit ihren Lösungen erheblich zur Verbesserung des Umweltproblems beitragen. Verliehen wird der Preis von der Royal Foundation in London. Doch weshalb rasten die Fans dermaßen aus, als sie das Bild auf Instagram sehen?

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

William hat einen jüngeren Bruder, Prinz Harry, der mit der Schauspielerin Meghan Markle verheiratet ist

Prinz William trägt dort passend zum Anlass ein grünes Sakko. Ein User schrieb dazu: „Ich liebe diese grüne Jacke!“. Sie lieben die Farbe außerdem in Zusammenhang mit dem grünen Event. Ein anderer war begeistert: „Ich glaube Prinz William hat das erste Mal das Rampenlicht in Sachen Mode gestohlen“. Dabei spielt er auf Kate Middleton an, die neben dem Prinzen auch eine durchaus gute Figur machte. Sie wurde in den Kommentaren ebenfalls mit Komplimenten überhäuft.

Es scheint so, als hätten die Royals bei ihrem Auftritt alles richtig gemacht. (lb)