Kate Middleton sehr „sehr besorgt“ – Royal-Experte packt aus

Kate Middleton kämpft weiter gegen ihre Krebserkrankung – doch die Familiendramen bei den Royals lassen nicht nach. Ausgerechnet die Beziehungen zwischen den Sussexes und den Schwestern Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie sollen der Frau von Prinz William ein Dorn im Auge sein. Ein Royal-Experte packt nun aus.

Kate Middleton hat Harry und Meghan im Blick

In den letzten Jahren standen Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie ihrem Cousin Prinz Harry sehr nahe, insbesondere Eugenie, die Meghan Markle als erstes Familienmitglied kennenlernte. Doch bemerkenswerterweise nahmen weder Beatrice noch Eugenie an der Invictus Games-Veranstaltung Anfang Mai teil, obwohl Harry dafür extra nach London gereist war.

Während Harry am 7. Mai in der St. Paul’s Cathedral eine Lesung anlässlich des 10-jährigen Bestehens der Invictus Games hielt, nahmen keine berufstätigen Mitglieder der königlichen Familie an der Veranstaltung teil. Stattdessen war der Bruder von Prinzessin Diana, Earl Spencer, anwesend. Einige Wochen später wurden Beatrice und Eugenie jedoch bei einer Gartenparty im Buckingham Palace gesehen, an der auch Prinz William teilnahm.

Royal-Experte Tom Quin äußerte gegenüber dem „Mirror“ die Sorge von Kate und William: „Für William und Kate ist eine Allianz zwischen Harry und Meghan und Beatrice und Eugenie eine große Sorge.“ Quinn fügte hinzu: „Sie spüren, dass Beatrice und Eugenie das Gefühl haben, dass sie als virtuelle Ausgestoßene selbst viel mehr mit Harry und Megan gemeinsam haben als mit irgendeinem anderen Teil der Familie.“ Wie sich die Dynamik allerdings noch weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten.