Royals: Irre! Die Queen versteckte sich ausgerechnet wegen IHM im Gebüsch

Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth II. musste sich während ihrer 68-jährigen Amstzeit so manchen Herausforderungen stellen.

Doch wie nun in einer Royals-Dokumentation herauskommt, gab es für die Queen in den vergangenen Jahren einen Moment, bei dem sie im wahrsten Sinne des Wortes das Weite gesucht hatte.

Royals: Queen Elizabeth II. flüchtete vor Staatsbesuch ins Gebüsch

In der neuen Royals-Dokumentation „Inside the Crown: Secrets of the Royals“ verrieten der ehemalige Außenminister Lord David Owen und Journalist Robert Hardman laut dem Express, dass sich Queen Elizabeth II. einst in einem Gebüsch auf dem Anwesen des Buckingahm Palace' versteckt hatte. Das Ganze sei im Jahr 1978 gewesen, als ein rumänischer Diktator zusammen mit seiner Frau auf Staatsbesuch war.

Royals: Die Queen versteckte sich einst in einem Gebüsch, um vor einem Besuch zu flüchten. Foto: Imago Images / PA Images

Die Queen sei nicht erpicht auf diesen Besuch gewesen, er sei „zu viel für sie gewesen“, beschrieb es Lord David Owen in der ITV-Dokumentation.

Demnach sei die Monarchin gerade mit ihren Hunden durch den Garten spaziert, als sie aus entgegengesetzter Richtung das Paar erblickte – und sei daraufhin kurzerhand, so wird es in der TV-Doku erzählt, in einem Gebüsch verschwunden.

Das ist Queen Elizabeth II.:

sie wurde als Elizabeth Alexandra Mary Windsor am 21. April 1926 in London geboren

Seit 1952 ist sie Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Sie ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Die beiden Royals haben vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Dies sei eine einmalige Aktion der Queen gewesen, erklärt Robert Hartmann im TV. „Es war das einzige Mal in ihrem Leben, dass sie sich in einem Gebüsch des Palast-Gartens versteckt hat, um ihre eigenen Gäste zu umgehen.“

In der vierteiligen Dokumentation „Inside the Crown: Secrets of the Royals“ wird neben solchen geheimen Momenten des Royals-Oberhauptes auch das gesamte royale Leben seit Beginn der Krönung im Jahr 1953 bis in die Gegenwart durchleuchtet.

Queen Eliabeth II. hält insgesamt sechs Weltrekorde

Queen Eliabeth II. hält insgesamt sechs Weltrekorde