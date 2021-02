Royals: Mette-Marit von Norwegen mit ehrlichem Geständnis – „Ich schäme mich“

Es war ein großer Schock, als öffentlich bekannt wurde, dass Mette-Marit von Norwegen an einer chronischen Krankheit leidet. Die Kronprinzessin der norwegischen Royals hat eine progressive Lungenfibrose.

Nun sprach Mette-Marit in einem Podcast erneut über ihre Krankheit.

Royals: Mette-Marit von Norwegen spricht über ihre Krankheit

Dann gesteht das Royals-Mitglied: „Ich denke, ich schäme mich ein bisschen zu sehr, dass ich krank bin. Ich weiß, ich schäme mich ziemlich dafür.“

Das ist Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen:

geboren am 19. August 1973 in Kristiansand, Norwegen als Mette-Marit Tjessem Hoiby

1997 wurde sie zum erstem Mal Mutter: am 13. Januar kam Sohn Marius zur Welt

1999 lernte Mette-Marit den norwegischen Thronfolger Kronprinz Haakon kennen

sie verlobten sich im Dezember 2000 und heirateten am 25. August 2001 im Osloer Dom

die beiden haben zwei Kinder: Prinzessin Ingrid Alexandra (* 21. Januar 2004) und Prinz Sverre Magnus (* 3. Dezember 2005)

die Familie lebt auf dem Gut Skaugum in Asker nahe Oslo

2018 wurde bekannt, dass Mette-Marit seit einigen Jahren an einer chronischen Lungefibrose erkrankt ist

Sie sei sehr eingeschränkt durch die Krankheit, brauche viel Ruhe und merke, dass sie mittlerweile schneller erschöpft sei, als noch vor einigen Jahren. Ihre Aufgaben als Kronprinzessin kann Mette-Marit daher nicht vollständig wahrnehmen.

Im Podcast „The Kass Furuseths“ spricht die 47-Jährige außerdem über eine andere Zeit in ihrem Leben, die für sie nur schwer zu ertragen war. „Es gibt einige Lebensabschnitte, vielleicht besonders die Anfangsphase von mir und Haakon, an die ich noch immer nicht denken kann, ohne dass mir schlecht wird. Weil es so schwer war. Es gab enormen Druck und ich kam ohne Erfahrung an den Palast.“

Royals: Mette-Marit von Norwegen hatte schweren Stand

Aufgrund ihrer Vergangenheit – sie hatte bereits einen Sohn und war auf Drogenentzug – hatte sie einen schweren Stand.

Die norwegische Kronprinzen-Familie: Haakon, Ingrid Alexandra, Sverre Magnus und Mette-Marit. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hakon Mosvold Larsen

Mittlerweile ist Mette-Marit nicht nur bei den Royals, sondern auch beim norwegischen Volk beliebt - nicht zuletzt aufgrund ihrer Offenheit. (cs)