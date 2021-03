Royals: Huch! No Angels-Sängerin entblößte sich vor Juan Carlos von Spanien

Bei den Royals gilt stets ein strenges Protokoll. Dabei gibt es so einige Dinge, die gar nicht gerne gesehen werden. Freizügigkeit ist eines davon.

Nun kommt raus: „No Angels“-Mitglied Nadja Benaissa hat vor dem Ex-Royals-Oberhaupt der Spanier, König Juan Carlos, vor vielen Jahren blank gezogen!

Royals: Busenblitzer von „No Angels“-Star vor Juan Carlos

Im Jahr 2001 traten die „Popstars“-Gewinner beim Autorennen von Le Mans auf. Im Publikum saß unter anderem der damalige spanische König. Im Gespräch mit „MDR Jump“ erinnerte sich die Sängerin nun an den peinlichen Vorfall: „Wir waren auf der Bühne und alle total enthusiastisch, wirklich total hoch motiviert vor so einem tollen Publikum spielen zu dürfen. Ich hab richtig Vollgas gegeben.“

Das sind die spanischen Royals:

seit 2014 ist Felipe VI König von Spanien, seine Frau Letizia ist Königin

er folgte seinem Vater Juan Carlos, der nach einer Reihe von Skandalen abdankte, auf den Thron

Felipe und Letizia haben zwei Kinder: Kronprinzessin Leonor (* 2005) und Sofia (* 2007)

Nadja Benaissa Foto: IMAGO / Andreas Weihs

„No Angels“: Nadja Benaissa zieht vor Royals blank

Juan Carlos habe sie die ganze Zeit angeschaut - Nadja Benaissa fühlte sich zunächst geschmeichelt und sich gedacht, sie sei an diesem Tag wohl besonders gut. Doch dann wurde ihr bewusst, weshalb der Royal sie wirklich anstarrte: „Irgendwann nach dem Song guck ich so runter und dann war eine Brust draußen. Ich hatte eine Corsage an und irgendwie ist beim Tanzen was rausgefallen. Ich hab es nicht gemerkt und die anderen anscheinend auch nicht“, so die 38-Jährige.

Heute können Nadja Benaissa und ihre Bandkolleginnen über den Ausrutscher lachen. Was König Juan Carlos dazu zu sagen hatte, ist leider nicht bekannt.

Das ganze Interview mit den „No Angels“ kannst du bei „MDR Jump“ anschauen.

Sorge bei den britischen Royals

Bei den britischen Royals ist derzeit einiges los. Prinz Philip geht es nach wie vor nicht gut. Nun wurde er mit Verdacht auf eine Herzerkrankung in ein anderes Krankenhaus verlegt. Hier mehr dazu>>> (cs)