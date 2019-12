Royals-Horror: Meghan und Harry fliegen im Privatjet – dann passiert das Unfassbare: „Hätte töten können...“

Glück im Unglück für die Royals! Wie jetzt herauskommt, wäre es beinahe zu einem echten Drama gekommen. Ein Drama, das Meghan und Prinz Harry das Leben hätte kosten können.

Das Beinahe-Unglück passierte in der Luft über London, als die Royals gerade mit ihrem Privatjet unterwegs waren. Das berichtet der britische Express. Demnach wären Meghan Markle und ihr royaler Ehemann fast mit einem anderen Flugobjekt kollidiert.

Royals-Horror: Meghan und Harry fliegen im Privatjet – dann passiert das Unfassbare

Meghan Markle. (Archivbild) Foto: imago images / i Images

Einer Drohne, um genau zu sein. Der Privatjet der Royals war angeblich gerade mit über 300 Kilometern pro Stunde durch die Lüfte gedüst. In 1200 Kilometern Höhe über dem Londoner Flughafen Luton.

Plötzlich soll auch die Drohne, die viermal so hochgestiegen war wie erlaubt, in der Nähe des royalen Fliegers herumgeflogen sein. Laut dem Mirror sogar so nah, wie es in einem britischen Luftraum noch nie zuvor gemessen wurde.

Der Zwischenfall ereignete sich bereits im August diesen Jahres, als Meghan und Harry gerade von Nizza nach London flogen.

Der Flug im Privatjet hätte für die Royals schlimm ausgehen können. Foto: imago images / PPE

„Hätte die Crew töten können“

„Wenn das Gerät die Windschutzscheibe zerschlagen hätte, hätte es die Crew töten können“, erklärt ein Flug-Experte dem Express.

Und auch der ehemalige Pilot Terry Tozer bestätigt: „Es hätte einen ernst zu nehmenden Schaden geben können. Wenn eine Drohne an die Windschutzscheibe knallt, kann das tödlich sein oder zumindest ein Crew-Mitglied außer Gefecht setzen.“

Für die Royals ist das Flugmanöver also noch mal gut ausgegangen.

Das ist Meghan Markle:

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Am 6. Mai 2019 wurde ihr erstes Kind geboren: Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

