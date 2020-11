Royals: Xenia von Sachsen covert Helene Fischer – doch man versteht kein Wort

Xenia von Sachsen ist eine gefeierte Sängerin in Asien. Jetzt coverte sie den Song von Helene Fischer.

Der Text von Helene Fischers Song „Atemlos durch die Nacht“ ist spätestens seit der Fußball WM 2014 in allen Köpfen. Nun wagte sich ein Mitglied der Royals an den Megahit. Doch man versteht nichts!

Xenia, ein Mitglied der sächsischen Royals, ist in Japan eine ziemlich erfolgreiche Sängerin. Ihr neues Lied ist eine ganz besondere Version von Helenes Song. Die neue Version ist nämlich nicht auf Deutsch.

+++ Royals: Darum wollte Prinz William Neffe Archie nach Geburt nicht sehen +++

Royals: Xenia wagt sich an Megahit von Helene Fischer

In einem YouTube-Video präsentiert die Prinzessin ihr Cover des Songs. „Atemlos (Through the Night) “ ist seit Freitag als Single in Asien erhältlich. Der Titel lässt schon vermuten, dass es sich nicht um ein ganz normales Cover handelt.

„Atemlos durch die Nacht“ war der ultimative Song zur Fußball-WM 2014. Foto: imago images / Eibner

Xenia singt in ihrer Version nämlich hauptsächlich auf Japanisch! Außerdem auch strophenweise auf Englisch und Deutsch. „Ich wollte auch komplett auf Japanisch singen, aber die Japaner mögen multilinguale Songs und den Klang des Wortes atemlos so gerne. Deshalb haben wir das so gemacht“, sagt sie zur „Bild “.

Der Song kommt gut an! Tatsächlich sollte er als offizielles Lied für Olympia 2020 in Japan dienen und Xenia sollte ihn live performen. Allerdings kam durch Corona alles anders. Die Sängerin beschloss, den Song so herauszubringen.

Demnächst kommt das neue Album der Prinzessin heraus, „Atemlos (Through the night) “ ist daher schon mal ein Vorgeschmack. „Ich habe ihn als DJ eingespielt, etwas schneller. Wer danach den Originalsong hört, weiß: Das ist jetzt kein klassischer deutscher Schlager mehr. Sondern geht eher in die Richtung tanzbar“.

Helene Fischer wurde allerdings vorher nicht in den Plan eingeweiht. Das Cover sollte eine Überraschung werden. Xenia holte sich dennoch die Songrechte bei der Komponistin Kristina Bach. Die beiden trafen sich im letzten Jahr auf einer Modeshow von Harald Glööckler. Bach war von der Idee begeistert.

Ob Helene Fischer begeistert sein wird, steht noch aus. Bild berichtet allerdings, dass die Schlagersängerin von einem früheren englischen Cover ihres Hits nicht begeistert gewesen sein soll. (neb)