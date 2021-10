Royals: Charlène von Monaco am Boden zerstört – diese Nachricht bricht ihr das Herz

Die Royals-Fans machen sich bereit seit einiger Zeit große Sorgen um Charlène von Monaco. Die Fürstin hat seit August mit einer schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektion zu kämpfen, weshalb sie nicht einmal zu ihrer Familie nach Monaco zurückkehren kann.

Nun trifft Charlène von Monaco der nächste Schlag. Die 43-Jährige trauert um einen treuen Wegbegleiter, der den Royals sehr ans Herz gewachsen ist.

Royals: Hund von Charlène von Monaco wurde überfahren

Seit Mai befindet sich Charlène von Monaco in ihrer Heimat Südafrika. Es sollte nur ein kurzer Besuch werden, 12 Tage waren geplant, doch aufgrund ihres schweren Krankheitsverlaufes müssen die Royals in Monaco weiterhin auf sie verzichten.

Als wäre die große Entfernung von ihren Kindern nicht schon quälend genug für Charlène, bekommt die Frau von Fürst Albert II. nun die nächste Hiobsbotschaft überbracht. Ihr geliebter Hund Monte ist überfahren worden und dabei gestorben.

Das ist Charlène von Monaco:

Charlene Lynette Wittstock wurde in Bulawayo (Rhodesien) geboren

Die Südafrikanerin ist eine ehemalige Schwimmerin und nahm 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney teil

Im selben Jahr lernte Charlène Fürst Albert II. kennen

Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2006 und beim Formel-1-Rennen um den Großen Preis von Monaco begleitete sie Fürst Albert II. erstmals öffentlich

Seit ihrer Heirat mit Fürst Albert II. am 1. Juli 2011 trägt Charlène den Titel Fürstin von Monaco

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder

Royals: Charlène widmet Hund rührenden Post – „Werde dich so sehr vermissen“

Bei Instagram macht Charlène von Monaco die traurige Nachricht öffentlich. Zu einem niedlichen Foto von sich und dem Chihuahua im Arm schreibt sie: „Mein kleiner Engel ist letzte Nacht gestorben, er wurde überfahren. Ich werde dich so sehr vermissen, Ruhe in Frieden.“ Dazu postet sie ein rotes, gebrochenes Herz.

Es ist leider nicht der erste Hund, den Charlène beerdigen muss. Bereits 2015 ist ihr Yorkshire-Terrier Carlo ebenfalls bei einem Unfall ums Leben gekommen.

In den Kommentaren sprechen die Royals-Fans der Fürstin ihr Beileid aus. „Es tut mir so leid“, ist dort in verschiedenen Sprachen zu lesen.

