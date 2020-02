Royals: Imtimes Geständnis von Charlene von Monaco – „Ich habe ...“

Monaco. Trügt der Schein bloß? Sie hat ein wunderbares Leben. Ihr Haus ist ein Palast, sie trägt schöne Kleider, hat zwei süße Kinder. Charlene von Monaco, Mitglied der monegassischen Royals, beneiden viele Frauen.

Doch schaut man genauer hin, ist das Royals-Leben der Fürstin gar nicht mehr so sorgenfrei. Das gab Charlene von Monaco nun selbst in einem Interview zu.

Royals: Charlene von Monaco mit intimem Geständnis

Der Zeitschrift „Huisgenoot“ aus ihrem Heimatland Südafrika erzählte sie: „Ich habe das Privileg, dieses Leben hier zu leben. Aber ich vermisse meine Familie und Freunde in Südafrika. Ich bin traurig, dass ich nicht immer für sie da sein kann.“

Viele Freunde in Monaco habe sie nicht. „Obwohl ich einige wunderbare Leute getroffen habe, seit ich in Monaco lebe, betrachte ich sie alle als Bekannte. Ich habe hier nur zwei Freunde gefunden.“ Das Problem: „Die Menschen in Monaco verstehen meine südafrikanische Mentalität und meinen Humor nicht.“

Das ist Charlene von Monaco:

geboren am 25. Januar 1978 als Charlene Lynette Wittstock in Bulawayo, Rhodesien (heutiges Simbabwe)

sie ist eine ehemalige südafrikanische Schwimmerin

2000 lernte sie den damaligen Erbprinzen Albert II. von Monaco kennen

2010 verlobte sich das Paar

am 1. Juli 2011 heirateten die beiden in Monaco

durch die Hochzeit wurde sie Fürstin von Monaco

am 10. Dezember 2014 wurden die Zwillinge des Paares, Erbrpinz Jacques und Prinzessin Gabriella, geboren

Zudem gebe es Leute, die eifersüchtig auf sie seien, weil sie als Gattin von Fürst Albert von Monaco zum Royal wurde.

Charlene von Monaco ist einsam

Die Fürstenfamilie von Monaco: Charlene, Albert, Jacques und Gabriella. Foto: imago images / PanoramiC

In dem kleinen Fürstentum an der Côte d'Azur hat sie nur zwei Freunde. Er vor Kurzem verlor sie zwei geliebte Menschen aus ihrer Heimat. 2019 seien zwei Freunde von Charlene von Monaco innerhalb von zehn Tagen verstorben, erzählt sie weiter. „Es war unglaublich schmerzhaft.“

„Manchmal ist es schwer, zu lächeln.“

Die 42-Jährige stellt klar: „Ich habe dieses Jahr ein Tief erfahren. Die Leute sagen so leicht: 'Oh, warum lächelt sie nicht auf den Fotos?'“ Dabei würden die Leute nicht wissen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Charlene von Monaco: „Manchmal ist es schwer, zu lächeln.“ (cs)