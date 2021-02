Royals: Geheimes Gemälde aufgetaucht – Bruder von Prinzessin Diana gewährt seltenen Einblick

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Zu Lebzeiten war Prinzessin Diana die meistfotografierte Frau der Welt - nicht nur unter Royals.

Wohin auch immer sie ging, die Mutter der Prinzen William und Harry wurde auf Schritt und Tritt von Fotografen verfolgt. Auch mehr als 23 Jahre nach ihrem tragischen Tod ist nicht nur an den lebenden Royals, sondern auch an Diana das Interesse riesengroß.

Royals: Porträt von Dianas Mutter aufgetaucht

Daher dürften sich Royals-Fans nun freuen: Charles Spencer, der Bruder der verstorbenen Prinzessin, hat vor Kurzem ein Porträt geteilt, das zuvor wohl nur die wenigsten zu Gesicht bekommen haben. Zu sehen ist auf dem Gemälde aber keineswegs Diana selbst, sondern ihre Mutter Frances Shand Kydd. Sie wäre mittlerweile 85 Jahre alt.

Prinzessin Diana und ihre Mutter Frances Shand Kydd im Jahr 1989. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Zu dem Bild schrieb Charles: „Meine Mutter. Sie wurde in Sandringham, Norfolk, am gleichen Tag geboren, an dem König George V starb. Sie selbst starb drei Tage nach dem 50. Hochzeitstag mit meinem Vater.“

----------------

Das war Frances Shand Kydd:

geboren am 20. Januar 1936 als Frances Ruth Roche in Sandringham, Norfolk

am 1. Juni 1954 heiratete sie John Spencer in der Westminster Abbey in London

Hochzeitsgäste waren unter anderem Queen Elizabeth II und andere Royals

das Paar hatte fünf Kinder: Sarah, Jane, John, Diana und Charles

1967 verließ Frances ihren Ehemann für Peter Shand Kydd

die beiden heirateten am 2. Mai 1969

sie starb am 3. Juni 2004 in Schottland

----------------

Royals-Fans von Porträt begeistert

Das Porträt werde im Althorp House ausgestellt, dem Herrensitz der Familie Spencer.

Die Fans sind begeistert - ihnen fällt sofort die Ähnlichkeit von Frances Shand Kydd und ihrer Tochter Prinzessin Diana ins Auge.

------------------

Weitere News von den Royals:

Meghan Markle ließ Namen ändern – gegen ihren Willen: DAS steckt wirklich dahinter

Prinz Harry plant Rückkehr nach England – ohne Meghan Markle und Archie? „Es ist eine persönliche Entscheidung“

Meghan Markle: Irre Auswertung – DIESES Körperteil der Herzogin ist das schönste der Welt

------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Man kann sofort erkennen, von wem Prinzessin Diana ihre feingliedrige Schönheit geerbt hat. Eine wundervolle Frau.

Wunderschön! Ich sehe, von wem Diana ihre Schönheit hat.

Was für eine Schönheit. Eine große Ähnlichkeit mit Diana.

Wie Diana.

+++ Kate Middleton: Das gab es noch nie! Ihre Fans flippen aus vor Freude +++

Royals: Prinzessin Diana im Jahr 1996. Foto: picture-alliance / dpa | Press Association

Kate Middleton trägt den Verlobungsring von Prinzessin Diana - doch eigentlich gab es bei den Royals einen ganz anderen Plan. (cs)