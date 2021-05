Royals: Traurige Nachricht von Charlène von Monaco – dieses Bild geht ans Herz

Auch den Royals liegt der Tierschutz sehr am Herzen. Sowohl die britischen Prinzen Charles, William und Harry als auch Fürstin Charlène von Monaco setzen sich im Kampf gegen die Wilderei ein.

Während öffentliche Veranstaltungen in Zeiten einer weltweiten Pandemie ziemlich schwierig sind, nutzen die Royals vor allem soziale Medien, um wichtige Botschaften zu teilen.

Royals: Charlène von Monaco sorgt mit diesem Foto für Gänsehaut

Charlène von Monaco teilt deshalb ein Bild, das sich sofort in die Köpfe ihrer Follower einbrennt. Auf dem Foto kniet sie neben einem verwundeten Nashorn. Über ihnen prangt ein Zitat der 43-Jährigen: „Danke, dass ihr uns nicht vergessen habt.“

In Afrika sind insbesondere Elefanten und Nashörner der Wilderei durch terroristisch organisierte Banden ausgeliefert. „Es sind vor allem die Stoßzähne aus Elfenbein und das Nasenhorn, die als häufig illegales Statussymbol in Teilen Asiens oder illegal in der traditionellen Medizin in Vietnam hoch begehrt sind“, wie die Naturschutzorganisation WWF berichtet.

Das ist Charlène von Monaco:

Charlene Lynette Wittstock wurde in Bulawayo (Rhodesien) geboren

Die Südafrikanerin ist eine ehemalige Schwimmerin und nahm 2000 bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney teil

Im selben Jahr lernte Charlène Fürst Albert II. kennen

Bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2006 und beim Formel-1-Rennen um den Großen Preis von Monaco begleitete sie Fürst Albert II. erstmals öffentlich

Seit ihrer Heirat mit Fürst Albert II. am 1. Juli 2011 trägt Charlène den Titel Fürstin von Monaco

Royals-Fans ergriffen: „Danke, dass Sie Ihren Namen für eine so wichtige Sache einsetzen“

Fürstin Charlène von Monaco kommentiert den herzzerreißenden Schnappschuss mit den Hashtags „Stoppt die Nashorn-Wilderei“ und „Rettet das Nashorn“. Für ihre klare Positionierung erhält die Frau von Fürst Albert viel Anerkennung in den Kommentaren:

„Danke, dass Sie Ihre Position und Ihren Namen für eine so wichtige Sache einsetzen, die Rettung der Nashörner!“

„Danke, dass Sie dieses schöne Foto mit uns teilen, und Danke, dass Sie Ihre Reichweite auf diese Weise einsetzen.“

„Danke, dass Sie diesen wunderbaren Tieren eine große und laute Stimme geben.“

Nashörner sind vom Aussterben bedroht. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa | Achim Scheidemann

Charlène ist selbst in Südafrika geboren und aufgewachsen. Erst im Mai 2007 verlegte sie ihren Wohnsitz nach Monaco.

