Royals: Experte mit kritischen Worten – „Nicht, was Krone vorleben sollte“

Märchenhochzeiten, ein Leben im Palast, schöne Kleider. Das Leben der Royals stellt man sich vor wie im Märchen.

Gerade in schwierigen Zeiten ist es für viele Fans eine Erleichterung, die Royals, die Queen, etwas Altbewährtes zu haben, auf das man blicken kann. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Auch die königliche Familie hat momentan viele Probleme.

Royals: Kritik von Experten

Statt mit tollen Neuigkeiten machen sie mit Streitigkeiten in der Familie Schlagzeilen. Der Megxit ist das Thema, das die Royals-Welt im Jahr 2020 beherrscht. Wenige Tage nach Neujahr kehrten Prinz Harry und Meghan Markle aus Kanada zurück, wo sie sich eine sechswöchige Auszeit nahmen.

Dann ließen sie die Bombe platzen – sie wollen aus der Royals-Familie austreten und in Nordamerika leben. Die königliche Welt war erschüttert Die ZDF-Doku „Royale Rebellen: Harry, Meghan und die Monarchie“ beleuchtet das Königshaus im Jahr 2020.

Royals-Biograf Robert Lacey findet darin deutliche Worte. „In einer Zeit, in der ein Premierminister den Eindruck erweckt, er wisse nicht, was er tut, und im Fernsehen vergesslich wirkt. In einer Zeit, in der die Regierungspartei zerstritten ist wegen der Coronamaßnahmen, da erwarten wir von der Royal Family Geschlossenheit und Inspiration. Aber jetzt, Ende 2020, herrschen Zwietracht und Konfusion, das ist nicht das, was die britische Krone vorleben sollte.“

Die britischen Royals. Foto: imago images / PA Images

Royals „sollten nicht egoistisch und selbstbezogen sein“

„Telegraph“-Journalistin Camilla Tominey sieht die Situation ebenfalls kritisch und bringt das Problem der Queen und der Royal Family mit dem Verhalten von Prinz Harry und Meghan Markle auf den Punkt. „Es hat einen starken Kontrast klargemacht“, erklärt sie.

Und weiter: „Auf der einen Seite ist da diese Frau, die alles ihrer Pflicht unterordnet. Auf der anderen Seite ein Paar, dem unterstellt wird, maßlos zu sein.

Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth II. sitzt seit 68 Jahren auf dem Thron. Foto: imago images / i Images

Royals haben genug Vorzüge, denken die Leute. Sie können dadurch viel erreichen. Royals unterstützen die Queen und stellen ihre Pflicht an erste Stelle. Sie sollten nicht egoistisch und selbstbezogen sein.“ (cs)

„Royale Rebellen: Harry, Meghan und die Monarchie“ kommt am Dienstagabend im ZDF. Vorab kannst du die Doku schon in der Mediathek anschauen.