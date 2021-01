Royals-Experte ist sich sicher: Prinz Harry kann NIEMALS zurückkehren – DAS ist der Grund

Anfang letzten Jahres schlug die Nachricht ein wie eine Bombe. Am 8. Januar 2020 verkündeten Meghan Markle und Prinz Harry ihren Rückzug aus der britischen Königsfamilie. Bei Instagram teilten die Royals ihre Entscheidung mit. Der Megxit verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Ein Jahr später sind die Wogen bei den Royals immer noch nicht wirklich geglättet. Prinz Harry (36) wohnt mit seiner Ehefrau Meghan Markle (39) und Söhnchen Archie (1) in den USA, fernab vom Trubel im royalen Großbritannien. Doch nun stellt eine Adels-Expertin klar: Prinz Harry wird seine Entscheidung niemals mehr rückgängig machen können.

Royals: Expertin ist sich sicher: Prinz Harry kann NIEMALS zurückkehren

Celia Walden, eine britische Royal-Expertin, kann auch den einfachen Grund dafür nennen: als die „Megxit“-Biographie „Finding Freedom“ (zu Deutsch: Auf der Suche nach Freiheit) erschien, war die Kluft nicht mehr zu retten. Darüber berichtet der britische Express.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Vor ihrer Ehe mit Prinz Harry war sie bereits mit dem Produzenten Trevor Engelson verheiratet – die beiden ließen sich 2013 scheiden

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Das Buch der Autoren Omid Scobie und Carolyn Durand bietet einen Einblick in das Leben des Paares und den möglichen Austritt aus dem royalen Königshaus. Es sorgte für heftige Schlagzeilen.

Prinz Harry und Meghan Markle Foto: imago images

Nun behauptet die Expertin, dass das Buch es geschafft hätte, „die Kluft zwischen Prinz Harry und Prinz William zu festigen“. Sie sagte: „Mit jeder weiteren Verhandlung, die sicher vom Tisch ist, ist es ein No-Deal-Megxit.“ Prinz Harry wird seine Entscheidung also nicht wieder rückgängig machen können. Damit hat er den Austritt besiegelt.“

Auch andere Quellen sollen gesagt haben, dass sie davon ausgehen, dass es keinen Weg zurück gebe.

Nichtsdestotrotz befindet sich das junge Paar noch in der Übergangsphase. Offiziell treten sie laut Express am 31. März 2021 aus. Die Megxit-Diskussionen sind noch in vollem Gange. Entgegen der Meinungen der Experten sagen andere Insider, dass sich das Verhältnis der Sussexes zur Queen verbessere.

Andrew Morton, der königliche Biograph, etwa, behauptete, dass Prinz Harry öfter mit seiner Großmutter sprechen würde als man denkt.

„Finding Freedom“ ist seit dem 11. August 2020 im deutschen Handel zu kaufen.

Meghan Markle verliert durch Megxit dieses Recht

Meghan Markle hatte eigentlich vor nach der Hochzeit im Jahr 2017 die britische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Was jetzt daraus wird, liest du hier >>> (js)