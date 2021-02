Royals: Ärger um neuen Diana-Film – „Sie werden es nicht mögen“

Neuer Ärger bei den englischen Royals! Um das Leben von Royals-Ikone Lady Di ranken sich bis heute viele Geschichte und Gerüchte.

Mit dem Biopic „Spencer“ soll nun ein besonders privater Aspekt im Leben von Prinzessin Diana beleuchtet werden. Der Film thematisiert einige Tage in den 1990ern, in denen Diana realisiert haben soll, dass ihre Ehe zu Prinz Charles nicht mehr zu retten ist.

Ein Royals-Experte und früherer Bekannter von Lady Di hat jetzt enthüllt wieviel Wahrheit hinter dem Film stecken könnte – und warum die Handlung den Royals von Windsor nicht gefallen dürfte.

Royals werden neues Diana-Biopic „nicht mögen“

In dem Film wird die Royals-Prinzessin Diana von US-Star Kristen Stewart verkörpert. Er spielt auf dem Landsitz Sandringham, auf dem Lady Di bei einem Besuch entschied, dass sie die Scheidung von Gatte Prinz Charles möchte.

Laut eines Royals-Insiders dürfte die britische Königsfamilie nicht glücklich über einen neuen Film über die tote Lady Di sein. Foto: picture alliance/dpa/PA Wire; Montage DER WESTEN

Für den königlichen Biografen Robert Johnson, der die verstorbene Prinzessin persönlich kannte, wird die royale Familie um Queen Elizabeth II. den Film nicht gut finden.

Das war Royals-Ikone Prinzessin Diana:

Diana wurde am 1. Juli 1961 in Sandringham in England geboren

Am 29. Juli 1981 heiratete sie Prinz Charles in der Londoner St Paul’s Cathedral

Durch die Hochzeit erhielt Diana den Titel „Königliche Hoheit Prinzessin von Wales“

Diana und Charles haben zwei gemeinsame Kinder: William und Harry

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris ums Leben

„Ich kannte sie [Diana] als Person, es ist unvermeidlich, dass die Royals das Biopic überhaupt nicht mögen werden“, zitiert „Daily Mail“ Biograf Johnson.

Er betont: „Sie werden es nicht mögen, aber sie hätten es erwartet. Es ist die Wahrheit. Ich denke, das Wichtigste, wie gut die Schauspielerin die Rolle interpretieren kann. Wir müssen abwarten und sehen.“

Royals: Grobe Faktenfehler in Lady Di-Porträt?

Auch wenn Darstellerin Kristen Stewart Lady Di auf ersten Filmfotos „bemerkenswert“ und „unheimlich“ ähnlich aussehe, wie Johnson findet, gibt es bereits jetzt Streitigkeiten um die Genauigkeit des Biopics.

Kristen Stewart in ihrer Rolle als Prinzessin Diana im Film „Spencer“. Foto: picture alliance/dpa/PA Media

So spielt die Handlung 1991 und zeigt Momente, in denen die Mutter von Prinz William und Prinz Harry erkannte, „dass sie von einem Weg abweichen musste, der sie zu einer Königin machte“, erklärt Robert Johnson. Allerdings soll das Wochenende in Sandringham, das in „Spencer“ abgebildet wird, so nie passiert sein – denn Diana soll schon lange Zeit vorher aufgehört haben, das Anwesen zu besuchen.

Auch die Entscheidung bezüglich ihrer Ehe soll Lady Di bereits Jahre zuvor getroffen haben, so Johnson laut „Daily Mail“.

Ähnlich wie bei der Serie „The Crown“ geht der Biograf davon aus, dass auch bei „Spencer“ Fakten und Fiktion vermischt werden. Wichtig sei die „Authentizität des Porträts und es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, denn soweit ich weiß, ist es ein gutes Drehbuch und das ist eine gute Voraussetzung. Aber es ist möglicherweise nicht so passiert, wie sie es sagen“, erklärt Robert Johnson abschließend zu dem Royals-Film. (kv)