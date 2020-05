Royals: Die Queen musste jetzt ausgerechnet DAS tun – es betrifft den gesamten Buckingham Palace

In diesem Jahr ist am Buckimham Palace alles anders. Nicht nur hat sich Royals-Oberhaupt Queen Elizabeth II. schon seit einigen Wochen von ihrem berühmten Wohnsitz in London verabschiedet und lebt wegen der aktuellen Corona-Krise derzeit zusammen mit Ehemann Prinz Philip auf Schloss Windsor in Selbstquarantäne.

Auch werden im Sommer die Türen für alle Besucher des Buckingham Palace geschlossen. Queen Elizabeth II. musste darüber hinaus nun eine weitreichende Entscheidung treffen.

Royals: Die Queen entlässt 400 Mitarbeiter

Rund 400 Mitarbeiter wurden laut dem britischen Mirror extra für den traditionellen Besucher-Empfang im Buckingham Palace eingestellt. Diese alljährlich stattfindende Tradition der Royals ist bereits seit Jahrzehnten für Fans eines der Highlights in den Sommermonaten.

Zu den Mitarbeitern, die wegen des Lockdowns nun doch nicht für die Royals arbeiten könnten, zählen unter anderem Studenten. Sie werden eigentlich wöchentlich ausgezahlt. Wie der Mirror berichtet, wurde ihnen jedoch angeboten, im darauffolgenden Sommer den Job zu verrichten, den sie schon in diesem Jahr tätigen sollten.

Die Queen befindet sich derzeit auf Schloss Windsor.

Nicht nur Buckingham Palace für Besucher zu

Auch weitere Anwesen der Royals, darunter Schloss Windsor und Palace of Holyroodhouse in Edinburgh, werden 2020 keine Besucher empfangen.

Queen Elizabeth II. tätigt ihre Pflichten als Königin (unter anderem wichtige Konferenze oder Reden zum Volk) derweil über Videoschalten. Das wird sich in absehbarer Zeit auch erst mal nicht ändern, wie die Times erst vergangene Woche berichtete.

