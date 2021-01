Royals: Zickenzoff in Dänemark – werden Prinz Joachim und Prinz Frederik von ihren Frauen entzweit?

Die Situation der Royals in Dänemark wird einige an die Fehde zwischen Kate Middleton und Meghan Markle erinnern. Die Ehefrau von Prinz Harry machte sich nicht gerade Freunde in England. Daraufhin wurde auch das Verhältnis zwischen Prinz William und seinem kleinen Bruder zerrüttet.

Und ein ähnliches Schicksal könnte auch den Royals Dänemarks drohen. Denn: Die Ehefrauen von Prinz Joachim und Prinz Frederik sollen sich derzeit gar nicht ausstehen können.

Royals-Zoff in Dänemark: Flieht Marie vor Kronprinzessin Mary?

Der Zickenzoff unter den Royals soll mit Prinz Joachims Hirn-OP im Juli 2020 zusammenhängen. Nach der gefährlichen Operation wurde er von Bruder Frederik in Paris besucht – doch von dessen Ehefrau Mary fehlte jede Spur, wie „Daily Mail“ berichtet.

Joachim und Ehefrau Marie sollten Ende 2020 nach Dänemark zurückkehren, doch nun scheint das Ehepaar vorerst in Frankreich zu bleiben. Eine Entscheidung, die bei Kronprinzessin Mary auf Unverständnis gestoßen sein soll. „Wir sind nicht immer diejenigen, die entscheiden. Ich denke, das ist wichtig zu wissen“, betonte Marie im Juli und heizte die Gerüchteküche damit ordentlich an. Fühlt sich Marie etwa nicht mehr willkommen in Dänemark?

Dänemarks Königsfamilie: Kronprinzessin Mary, Kronprinz Frederik, Königin Margrethe II., Prinz Henrik, Prinz Joachim and Prinzessin Marie (v.l.n.r.) im Januar 2009. Foto: picture alliance/dpa

Das ist Prinzessin Marie von Dänemark:

Marie Agathe Odile Cavallier wurde am 6. Februar 1976 in Paris geboren

Bevor sie Prinz Joachim kennlernte, studierte sie Wirtschaftswissenschaften an der Universität Genf, am Babson College in Boston und Marymount Manhattan College in New York City

Marie beherrscht fünf Sprachen: Ihre Muttersprache Französisch sowie Dänisch, Englisch, Spanisch und Italienisch

Im Jahr 2002 lernte sie Prinz Joachim kennen – drei Jahre später wurden sie ein Paar

Am 24. Mai 2008 heirateten die beiden in Møgeltønder

Ein Jahr später wurde ihr Sohn Henrik geboren und im Jahr 2012 erblickte ihre Tochter Athena das Licht der Welt

Royals-Expertin erklärt: Deshalb verstehen sich Marie und Mary nicht

Mit Prinz Frederiks Frau scheint Marie jedenfalls nicht viele Gemeinsamkeiten zu haben. Die beiden sind sich sogar schon bewusst aus dem Weg gegangen. Im September besuchte Marie die Hauptstadt Kopenhagen für ein Charity-Event. Nur zwei Stunden zuvor sah man Mary in derselben Stadt bei einer Preisverleihung. Scheint nicht so, als würden sie gerne Zeit miteinander verbringen wollen.

Royals-Expertin Anna Thygesen erklärte gegenüber „Daily Mail“: „Sie sind sehr verschiedene Menschen. Die eine ist Europäerin und die andere nicht. Sie (Marie, Anm.d.Red.) ist zwar Französin, aber Mary ist die Kronprinzessin Dänemarks und das macht sie zur Nummer 1.“

Prinz Joachim und Prinzessin Marie treffen auf Prinzessin Mary und Prinz Frederik (v.l.n.r.). Foto: imago images

Von Anfang an sei klar gewesen, dass Mary, die Ehefrau des Thronfolgers Frederik, eines Tages Königin werde – im Gegensatz zu Marie. Ob sich die Französin deshalb von der Verwandtschaft ihres Mannes eingeschüchtert fühlt? Fraglich.

Dass unter der räumlichen Distanz leider auch Beziehungen leiden können, hat die Situation der britischen Royals gezeigt. Es bleibt also nur zu hoffen, dass sich Prinz Frederik und Prinz Joachim nicht von der Streiterei ihrer Ehefrauen entzweien lassen.