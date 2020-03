Royals: Coronavirus zwingt Queen zu DIESEM radikalen Schritt - sie wird sofort...

Das Coronavirus macht auch vor den Royals keinen Halt. Queen Elizabeth II. ist sogar betroffen. Ein Krisenstab des Palastes hat jetzt eine radikale Maßnahme getroffen. Das berichtet die britische Zeitung "The Sun".

Im Buckingham Palace sind rund 500 Mitarbeiter beschäftigt. Zudem beherbergt der Palast einen ständigen Besucherstrom. Politiker und Royals aus der ganzen Welt besuchen die Queen dort. Das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus ist daher hoch.

Royals: Coronavirus zwingt Queen zu diesem Schritt

"Es gab dort noch keine spezifischen Ängste oder positiven Tests, aber niemand möchte ein Risiko eingehen", heißt es aus dem Palast. Die Queen selbst sei bei guter Gesundheit, so königlichen Quellen.

Die Royals schützen sich vor dem Coronavirus. Foto: imago images / Paul Marriott

Es gibt jedoch die Befürchtung, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten in Großbritannien auf mehr als 10.000 steigen könnte, berichten britische Medien.

Deshalb wurde nach Krisengesprächen beschlossen, dass die Queen zusammen mit Prinz Philip den Buckingham Place zunächst verlässt.

Royals: Die Queen wurde nach Windsor Castle gebracht. Foto: imago images / Eibner

Am Donnerstag wurde Elisabeth nach Windsor Castle gebracht. Falls sich der Ausbruch verschlimmert, gebe es Pläne, Prinz Philip in Sandringham unter Quarantäne zu stellen.

Verpasst die Queen das Epson Derby?

In Windsor sind etwa 100 Menschen beschäftigt und in Sandringham eine Handvoll. Das Risiko ist daher dort geringer, so die "Sun"

Inzwischen stehen royale Gartenpartys für 30.000 Gäste im Mai und Juni kurz vor der Absage. Auch das Epson Derby am 6. Juni wird die Queen möglicherweise verpassen. „Zukünftige Ereignisse werden laufend unter Berücksichtigung der entsprechenden Ratschläge überprüft“, so eine Sprecherin des Palastes. (mia)