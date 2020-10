Royals: Corona-Schock! SIE muss jetzt in Quarantäne

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Corona macht auch vor den britischen Royals keinen Halt!

Nachdem Prinz Charles zu Beginn der Coronakrise bereits infiziert war, muss sich nun das nächste Mitglied der Royals in Quarantäne begeben.

Royals: Gräfin Sophie in Corona-Quarantäne!

Wie der Buckingham Palace am Freitag bekannt gab, hatte Gräfin Sophie von Wessex, die Ehefrau von Prinz Edward, zu Beginn der Woche Kontakt zu einer infiziertenPerson. Die 55-Jährige habe aber keine Symptome und habe sich bereits in Quarantäne begeben, ließen die Royals verlauten.

Sophie von Wessex soll die Quarantäne in ihrem Zuhause, in Bagshot Park im englischen Surrey, verbringen. Sie befolge alle Regeln, die von der britischen Regierung auferlegt wurden, heißt es in der Mitteilung.

Prinz Edward und seine Frau Sophie. Foto: imago images / i Images

Das ist Sophie von Wessex:

geboren am 20. Januar 1965 in Oxford als Sophie Helen Rhys-Jones

sie arbeitete als PR-Managerin

1993 lernte sie Prinz Edward, den jüngsten Sohn von Queen Elizabeth II., kennen

1999 heirateten die beiden in Windsor Castle

seitdem trägt sie den Titel Her Royal Highness, The Princess Edward of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Countess of Wessex and Viscountess Severn

Sophie und Edward haben zwei Kinder: Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor (* 2003) und James Alexander Philip Theo Mountbatten-Windsor (* 2005)

die Familie lebt in Bagshot Park, Surrey

Royals: Sophie hatte keinen Kontakt zur Queen

Die Queen und Prinz Philip habe Sophie seit dem Zusammentreffen mit der Person, die später positiv auf das Coronavirus getestet worden war, nicht mehr getroffen, wie Royals-Insider dem englischen „Express“ verrieten.

Royals: Queen zurück in Windsor

Auch mit anderen Familienmitgliedern, außer mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern, soll die 55-Jährige keinen Kontakt mehr gehabt haben.

Queen Elizabeth und ihre Schwiegertochter Sophie von Wessex

Die Queen befindet sich mittlerweile wieder in Windsor Castle, nachdem sie den Sommer traditionell im schottischen Balmoral verbracht hatte. Prinz Philip hat sich auf den Landsitz der Royals in Sandringham zurückgezogen.

Sophie von Wessex und ihre Schwiegermutter Queen Elizabeth sollen ein sehr gutes Verhältnis pflegen. Wegen der Gräfin soll die Monarchin sogar mit der Tradition gebrochen haben. (cs)