Royals: Corona-Schock! Drastische Auswirkungen für Prinzessin Madeleine und ihre Familie

Schlechte Nachrichten für die schwedischen Royals!

Das Distrikt in Florida (USA), in dem Prinzessin Madeleine (38) mit ihrer Familie lebt, ist derzeit besonders stark vom Coronavirus betroffen. Das könnte laut „Gala“ schon bald für drastische Konsequenzen bei den Royals sorgen.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s! Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Royals: Distrikt stark von Corona betroffen – das könnte Folgen haben

Besonders übel: Auch die Schulen in dem Gebiet seien stark betroffen. Rund 600 Angestellte aus dem dortigen Schulwesen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Mitarbeiter einer Schule sei bereits verstorben, weitere wurden in die Quarantäne nach Hause geschickt. Was bedeutet das nun für Madeleine und ihre Kinder Prinzessin Leonore (6), Sohn Nicolas (5) und Prinzessin Adrienne (2)?

Foto: imago images / PPE

Vor allem für den ältesten royalen Nachwuchs kann der üble Corona-Ausbruch Konsequenzen haben. Die sechsjährige Leonore sollte schließlich ursprünglich im Herbst eingeschult werden. Doch ob die Grundschulen unter diesen Voraussetzungen mit den Jüngsten wie gewohnt in den Unterricht starten, bleibt fraglich.

-------------------------

Das ist Prinzessin Madeleine von Schweden:

Madeleine Thérèse Amelie Josephine, Prinzessin von Schweden, Herzogin von Hälsingland und Gästrikland

Madeleine wurde am 10. Juni 1982 in Drottningholm geboren

Sie ist die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und Königin Silvia

sie steht auf Platz sieben der schwedischen Thronfolge

2013 heiratete sie den britisch-amerikanischen Geschäftsmann Chris O'Neill in Stockholm

das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Leonore (* 2014), Nicolas (* 2015) und Adrienne (*2018)

-------------------------

Sollte es doch dazu kommen, müssen sich Leonore und ihre Familie wohl darauf einstellen, dass es wegen der Hygienemaßnahmen vermutlich kein Klassenfoto als Erinnerung an den allerersten Tag in der Schule geben wird...

+++ Royals finden Nachfolger für Prinz Harry und Meghan Markle – SIE soll ihren Platz einnehmen +++

Corona-Pandemie hat auch für die Royals weitreichende Folgen

Nicht die einzige traurige Nachricht, die die schwedischen Royals laut „Gala“ wegen der Corona-Krise akzeptieren müssen.

-------------------------

Mehr Themen:

Royals: Offiziell! Sofia von Schweden wird wieder...

Royals: Große Enttäuschung – Meghan, Harry, Kate und William werden...

Royals: Wegen Corona-Infektion – Schock für Fürst Alberts Tochter

-------------------------

Wegen der Pandemie haben Prinzessin Madeleine und ihr Partner Chris O'Neill bereits den Geburtstag von Victoria verpasst. Die Reise aus ihrer Wahlheimat Florida schien unter den Umständen im Juli schlichtweg zu gefährlich. (vh)