Royals: Corona-Schock! Prinz Carl Philip und Sofia von Schweden infiziert – doch um IHN sorgt man sich jetzt besonders

Schlechte Nachrichten aus Schweden: Die Royals gaben am Donnerstagmorgen bekannt, dass sich Prinz Carl Philip und seine Ehefrau Sofia mit dem Coronavirus infiziert haben.

In einer Pressemitteilung klärt der Hof über die aktuelle Lage der Royals auf.

Royals: Prinz Carl Philip & Prinzessin Sofia positiv getestet

Es ist ein Schock für die Royals-Fans der schwedischen Königsfamilie. Wie am Donnerstag bekannt wurde, sollen sich Kronprinz Carl Philip und Prinzessin Sofia bereits am Mittwoch nach einem positiven Corona-Test in Quarantäne begeben haben.

„Das Prinzenpaar hat leichte Grippesymptome“, heißt es in der Pressemitteilung. „Aber den Umständen entsprechend geht es ihnen gut. Unmittelbar nach der Erkrankung hat sich das Prinzenpaar mit seinen Kindern in Quarantäne begeben.“ Ob ihre Söhne Gabriel und Alexander ebenfalls Symptome haben, ist nicht bekannt.

Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia. Foto: imago images

Das ist die schwedische Königsfamilie:

König Carl XVI. Gustaf ist das Oberhaupt des schwedischen Königshauses Bernadotte – seit 1973 ist er König von Schweden

Königin Silvia von Schweden ist in Heidelberg geboren und heiratete Carl im Jahr 1976

Das Ehepaar hat drei Kinder: Victoria, Madeleine und Carl Philip

Carl Philip Edmund Bertil wurde am 13. Mai 1979 als Kronprinz von Schweden geboren

Im Jahr 2015 heiratete der Prinz das schwedische Model Sofia Kristina Hellqvist

Prinzessin Sofia von Schweden und Prinz Carl Philip von Schweden haben zwei gemeinsame Söhne: Prinz Alexander Erik Hubertus Bertil und Prinz Gabriel Carl Walther

Royals: HIER könnte sich die gesamte Königsfamilie angesteckt haben

Der Plan sei es nun, jedes Mitglied der Königsfamilie testen zu lassen. Denn am vergangenen Freitag besuchten sie gemeinsam die Beerdigung von Königin Silvias Bruder Walher Sommerlath. Während der Trauerfeier sollen sich alle in derselben Kirche aufgehalten haben, erklärte die Hofinformationschefin der Boulevardzeitung „Expressen“.

Jetzt wolle man versuchen, so schnell wie möglich die Infektionsketten nachzuverfolgen.

Corona-Schock: Warum Prinz Daniel in Gefahr ist

Besonders große Sorgen machen sich die Royals-Fans nun um Prinz Daniel, der seit seiner Nierentransplantation im Jahr 2009 als Risikopatient gilt. Wie es ihm und seiner Frau Prinzessin Victoria geht, ist ebenfalls noch unbekannt.

Prinz Daniel. Foto: imago images

In den royalen Kreisen ist es nicht der erste Corona-Fall. In England waren auch schon Prinz Charles und Prinz William mit dem Virus infiziert. Wie ernst es um den Ehemann von Kate Middleton stand, liest du hier.